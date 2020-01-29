Zlatan Ibrahimhovic İbrahim Tatlıses hayranı çıktı
|29 Ocak 2020 15:07
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Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ricardo Rodriguez'i takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu anlattı.
TRT Spor'a konuşan Hakan, İsviçreli oyuncunun sarı-lacivertli kulüpte oynamaya sıcak baktığını söyledi.
Milli futbolcu, "Rodriguez'in Fenerbahçe'ye transferi konusunda senden bilgi aldı mı?" sorusuna; "Bana sordu, hatta Simon Kjaer de burada. O da Fenerbahçe'de oynadı. O da sık sık konuştu. Fenerbahçe'ye çok sıcak baktı. Ancak duyduğum kadarıyla transfer olmadı. O da profesyonelce devam ediyor. Antrenmanlara çıkıyor. Ben ona Türkiye'den bahsettim. İstanbul'un ne kadar güzel olduğunu. O da gitmek istiyordu ama transfer olmadı. Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istemişti. Şu anda bizde. Sağlık durumu gayet normal." şeklinde yanıt verdi.
"Zlatan, Ibrahim Tatlıses dinliyor"
Milli futbolcu, "Zlatan Ibrahimovic ile saha dışında da arkadaşlığım var desem kimse inanmayacak ama var. Arada sırada beni kahve içmeye çağırıyor. Türkçe bazı kelimeler de biliyor. Türkçe şarkılar da dinliyor. İbrahim Tatlıses'i çok seviyor." dedi.
Kaynak: TRT SPOR
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