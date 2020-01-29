OGM, 1.146 sözleşmeli personel alımında tebligatları yapmaya başladı

Memurlar.net'te dün yayımlanan haberde, 1.146 sözleşmeli personel alımında sonuçların Ekim ayında açıklanmasına ve belgelerin 30 Ekim 2019 tarihine kadar OGM'ye iletilmiş olmasına rağmen, göreve başlatma işlemlerinin hala yapılamadığına dikkat çekilmişti. Tıklayınız.

Genel Müdürlük, adayların bu çağrısını duydu ve 29 Ocak 2020 tarihi itibariyle bir çağrı yaparak, tebligatların 29 Ocak 2020'den gönderilmeye başlandığını açıkladı.

OGM ayrıca, orman mühendisi ve orman muhafaza memuru sınav sonuçlarının da 7 Şubat 2020'de duyurulacağını belirttti.

İŞTE OGM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5000 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 1146 adet sözleşmeli personel alımına ilişkin başvurular 12.09.2019 - 23.09.2019 tarihleri arasında yapılmış, yerleştirme işlemleri adayların tercihleri ve puanları doğrultusunda sistem üzerinden gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 03.10.2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi sitesinde ilan edilmiştir.

Müracaat edilen pozisyonlardan tercihleri ve KPSS (B) grubu puanı doğrultusunda asil olarak yerleştirilmeye ve sözleşme imzalamaya hak kazananlardan;

- Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilen süre içerisinde müracaat etmeyenler,

- İlanda belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenler,

İle ilgili süreç tamamlanmış olup sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylara görev yerlerine başvuruda bulunmaları suretiyle sözleşmelerini imzalamak üzere 29.01.2020 tarihinden itibaren tebligat gönderilmeye başlanmıştır.

Ayrıca 1150 adet Sözleşmeli Orman Mühendisi ve 2700 adet Orman Muhafaza Memuru alımına ilişkin başvurular 24.09.2019 - 07.10.2019 tarihleri arasında yapılmış olup Orman Mühendisi Sözlü ve Uygulamalı Sınavı 22.10.2019 - 26.12.2019 tarihleri arasında Ankara İlinde, Orman Muhafaza Memurları Sözlü ve Uygulamalı Sınavı 22.10.2019 - 05.12.2019 tarihleri arasında Adana, Antalya, İzmir, Mersin ve Muğla İllerinde kurulan komisyonlarca icra edilmiştir.

Sözleşmeli Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memuru Sözlü ve Uygulamalı Sınav sonuçları ile ilgili komisyon çalışmaları tamamlanarak tutanaklar komisyonlar tarafından Genel Müdürlüğümüze teslim edilmiş olup sonuçların dijital sisteme yükleme işlemi devam etmektedir.

Sözleşmeli Orman Mühendisi ve Orman Muhafaza Memuru alımına ilişkin sınav sonuçları 07.02.2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.