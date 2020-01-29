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İYİ Parti'den, Trump'un sözde barış planına tepki

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına ilişkin, "Kudüs Filistin'in başkentidir. İsrail o topraklarda işgalcidir. İsrail bu bölgede istikrarsızlığa, kana doymaz azgınlığına Amerika'yı miğfer etmiştir." dedi
 29 Ocak 2020 15:24
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İYİ Parti'den, Trump'un sözde barış planına tepki

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına ilişkin, "Kudüs Filistin'in başkentidir. İsrail o topraklarda işgalcidir. İsrail bu bölgede istikrarsızlığa, kana doymaz azgınlığına Amerika'yı miğfer etmiştir." dedi.

Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ağıralioğlu, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem ve sonrasında yaşananları değerlendirdi. Ağıralioğlu, ilim adamlarının depreme yönelik ikazlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, acılar üzerinden siyaset yapmak gibi bir münasebetsizlik içine girmeyeceklerinin altını çizerek, "Yaşadığımız acıların bizi millet yapma, paylaşırken acıları azaltmak iradesiyle bizi bir aile yapma noktasında katkısını gözden çıkarmadan, Türk toplumunu bir araya getiren, ayakta tutan değerleri ihmal etmeden deprem konusunda yapmamız gerekenleri kamuoyu ile paylaşmak zorundayız." diye konuştu.

Deprem sonrasında yardım inisiyatifinin çok geliştiğini belirten Ağıralioğlu, "Henüz istenen, özlenen seviyede olmasa da depremlerden edindiğimiz tecrübelerle deprem sonrası inisiyatifin gelişebildiğini teyit etmiş olduk aslında. Çok takdir edilecek bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, deprem politikalarının siyaset ve hükümetler üzerinden uygulanması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına ilişkin görüşlerini de aktaran Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Yüzyılın barış planı olarak takdim edildi. Ortaya çıka çıka Kudüs'ün İsrail'in başkenti olacağına dair bir rezalet çıktı. Kudüs Filistin'in başkentidir. İsrail o topraklarda işgalcidir. Yüzyılın barış planı diye ortaya çıkan gerçeğin bizdeki karşılığı şudur; İsrail bu bölgede istikrarsızlığa, kana doymaz azgınlığına Amerika'yı miğfer etmiştir. ABD İsrail'e 'Burada yalnız değilsin, bu zulümde biz de seninle beraberiz.' demiştir."

Ağıralioğlu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin 82 milyonluk bir aile olduğunu belirterek, "Hükümetin devlet adına yaptıkları iyi işleri desteklemeye, yanlış yaptıklarını tenkit etmeye, onlara uyarı vazifelerimizi sürdürmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.


Trump'ın 'Ortadoğu Planı: Kudüs bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olacak
Anadolu Ajansı
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