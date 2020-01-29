ÜAK'tan Doçent adayları için 3 duyuru
Üniversitelerarası Kurul, doçent adaylarına yönelik 3 duyuru yayımladı.
|29 Ocak 2020 15:27
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Üniversitelerarası Kurul, doçent adaylarına yönelik 3 duyuru yayımladı.
Doçent Adaylarına ve Jüri Üyelerine Duyurulur
Doçentlik Jüri Bilgilerinin Açıklanması ve Jüri Üyelerine Belge Göndermesi Gereken Adaylara İlişkin Açıklama Duyurusu için lütfen tıklayınız.(29.01.2020)
Doçent Adaylarına Duyurulur
Doçent Adaylarının Kişisel Bilgiler, İletişim Bilgileri ve İşyeri Bilgilerine İlişkin Açıklama Duyurusu için lütfen tıklayınız. (29.01.2020)
Doçentlik Jürisinde Görev Alan veya Görev Alacak Olan Profesörlere Duyurulur
Doçentlik Jürisinde Görev Alan veya Görev Alacak Olan Profesörlerin Kişisel Bilgiler, İletişim Bilgileri ve Kadro Bilgilerine İlişkin Açıklama Duyurusu için lütfen tıklayınız. (29.01.2020)
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