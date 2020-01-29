Danıştay'dan, Okul yöneticiliği görevlendirmelerine dair önemli karar

Eğitim Sen'den yapılan açıklama şu şekildedir:

Eğitim sen Kırıkkale Şube üyesi adına, 75 puanın altında puan verilerek başarısız sayılarak görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlem ve bu işlemin dayanağı olan 10.06.2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik'in ekindeki Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu'nun "Açıklama" başlıklı kısmının 3. maddesinde "en az altı ay çalışmış olma" şartının okul aile birliği başkanı ve okul aile birliği başkan yardımcısı için aranmamasına ilişkin eksik düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada Danıştay 2. Dairesi, 27.11.2019 gün ve E:2018/1055 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Anılan kararda Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu'nun 15 puanlık bölümünü değerlendiren okul aile birliği başkanı ve okul aile birliği başkan yardımcısı için de değerlendirilen yönetici ile makul bir süre çalışmış olma şartına yer verilmesi gerektiğinden okul aile birliği başkanı ve okul aile birliği başkan yardımcısı için makul bir süre çalışmış olma şartına yer verilmemesine bağlı olarak anılan formda eksik düzenleme nedeniyle hukuka uygunluk bulunmadığı belirtilerek yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Bu karar anılan yönetmeliğin yürürlükte olduğu dönemde okul aile birliği başkanı ve okul aile birliği başkan yardımcısı ile makul süre çalışmadığı halde olumsuz puan verilen okul müdürlerinden davası devam edenlerin davasını doğrudan etkileyecektir.

Okul aile birliği başkanı ve okul aile birliği başkan yardımcısı ile makul süre çalışmadığı halde olumsuz puan verilen okul müdürlerinden dava açmayanlar ve davasının reddine karar verilenler ise anılan Danıştay kararını gerekçe göstererek haklarında yeniden değerlendirme yapılmasını isteyebilirler.

Anılan Danıştay kararını okumak için tıklayınız.