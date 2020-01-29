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Sergen Yalçın imzayı attı

Beşiktaş, Teknik Direktörlük Görevine Sergen Yalçın'ı getirdiğini TFF'ye bildirdi
 29 Ocak 2020 15:34
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Sergen Yalçın imzayı attı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü resmen Sergen Yalçın oldu. Siyah-Beyazlı kulüp Yalçın ile 1.5 yıllığına anlaştığını TFF'ye resmi olarak bildirdi.

Sergen Yalçın'ın sözleşmesi TFF'ye göre 31 Mayıs 2021 yılına kadar yapıldı.

47 yaşındaki teknik adam bugün gerçekleştirilen Beşiktaş idmanında takımın başında yer almıştı.

Futbol kariyerinde Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, İstanbulspor, Eskişehirspor, Eti Mesgut Şekerspor ve Siirt Köy Hizmetleri formalarını giymişti.

Teknik direktörlük kariyerine Gaziantepspor'da başlayan Sergen Yalçın sırasıyla Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da görev aldı.

Dalgakıran açıkladı...

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran twitter hesabından açıklama yaptı. Dalgakıran "Yarın 19.03'de tüm Beşiktaşlıları mabedimize bekliyoruz." dedi.

Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşecek Beşiktaş'ın yarın ki idmanı 19:03'te Vodafone Park'ta yapılacak ve taraftara açık olacak.

Beşiktaş, yarın 19:03'te Vodafone Park'ta taraftara açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman için herhangi bir bilet satışı yapılmayacak.
Memurlar.Net
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