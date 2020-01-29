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En çok riskli yapı hangi ilde tespit edildi?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca en çok riskli yapı İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Konya'da tespit edildi. 2019 yılında ülke genelinde risk tespiti yapılan 9 bin 647 yapıdan 4 bin 960'ı yıkıldı
 29 Ocak 2020 15:45
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En çok riskli yapı hangi ilde tespit edildi?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ülke genelinde yapılan riskli yapı belirleme çalışmaları kapsamında, 2012'den bugüne kadar tespit edilen 197 bin 20 riskli yapıdan 165 bin 556'i yıkıldı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından riskli yapı tespitleri ve kentsel dönüşüm çalışmaları gündeme geldi.

Yıkım tehlikesi bulunan riskli yapıların tespiti, yıktırılması ve yeniden yapılması amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2012'de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit edilmesine yönelik işlemler devam ediyor.

Bu kapsamda, ülke çapında bugüne kadar 197 bin 20 yapının (551 bin 905'i konut, 80 bin 822'si iş yeri olmak üzere toplam 632 bin 727 bağımsız bölüm) risk tespiti yapıldı.

Kanun kapsamında risk tespiti yapılan bu yapıların 165 bin 556'i yıkıldı.

- Geçen yıl 9 bin 647 yapıda risk tespiti yapıldı

En çok riskli yapının tespit edildiği iller arasında 68 bin 1 ile İstanbul başı çekti. İstanbul'u sırasıyla 18 bin 764 ile İzmir, 18 bin 203 ile Ankara, 10 bin 294 ile Antalya, 6 bin 343 ile Konya takip etti.

6306 sayılı kanun kapsamında 2019 yılında ülke genelinde 9 bin 647 yapının (28 bin 213'ü konut, 4 bin 617'si iş yeri olmak üzere toplam 32 bin 830 bağımsız bölüm) risk tespiti yapıldı. Bu yapılardan risk tespit edilen 4 bin 960'ı yıkıldı.

Öte yandan, 27 Ocak itibarıyla, riskli yapı tespiti yapmak için Bakanlığın lisanslandırdığı 1058 kurum/kuruluştan 495'i aktif olarak faaliyetine devam ediyor.

- Riskli yapı tespiti süreci nasıl ilerliyor?

Riskli yapı tespiti yaptırmak isteyen malik tarafından, e-Devlet üzerinden risk tespiti talebi oluşturulması ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan lisanslı kurum ve kuruluşlardan birininin seçilmesi gerekiyor.

Ardından, kurum/kuruluşça risk tespiti yaptırılacak yapıya ilişkin teknik incelemeler yapılarak, elektronik yazılım sistemi üzerinden hazırlanan "riskli yapı tespit raporları" valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) inceleniyor. Lisanslı kurum/kuruluşça tamamlanması gereken herhangi bir eksiklik yoksa riskli yapı tespiti uygun bulunuyor ve tapu kütüğüne riskli yapı şerhi düşülmesi için ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor.

Riskli yapı tespitine ilişkin tapu müdürlüğünce yapılacak tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde maliklerce tespite itiraz edilmemesi veya itiraz edilmişse itirazın teknik heyetçe reddedilmesi üzerine riskli yapı tespiti kesinleştiğinde, ilgili idarece 60 günden az olmamak üzere süre verilerek, risk tespiti kesinleşen yapıların tahliyesi ve yıktırılması sağlanıyor.
Anadolu Ajansı
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