Enflasyon Raporu, yarın Ankara'da açıklanacak
|29 Ocak 2020 16:05
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020'nin ilk Enflasyon Raporu'nu yarın Ankara'da açıklayacak.
"Enflasyon Raporu 2020-I"in tanıtımı amacıyla yarın saat 10.30'da Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantıda Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, bir sunum yapacak.
Toplantı, TCMB'nin internet sitesi üzerinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.
Her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında Enflasyon Raporu açıklanıyor. Bu yılki takvime göre, 30 Nisan, 29 Temmuz ve 28 Ekim'de Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.
"Enflasyon Raporu 2019-IV" toplantısında enflasyonun, 2020 sonunda yüzde 5,1 ila yüzde 11,3 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceği öngörülmüştü.
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