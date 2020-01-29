'Füze düştü' iddiası jandarmayı alarma geçirdi
Mersin ile Adana sınırına füze düştüğü iddiası jandarmayı alarma geçirdi
|29 Ocak 2020 16:06
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Mersin ile Adana sınırına füze düştüğü iddiası jandarmayı alarma geçirdi.
Tarsus'un Adana sınırındaki mahallesi olan Kefeli ile Adana'nın Damlapınar Mahallesi sınırına Suriye'den füze düştüğü iddiası jandarmayı harekete geçirdi. Tarsus bölgesinde Tarsus, Adana bölgesinde Adana jandarma ekipleri tarafından bir narenciye bahçesine düştüğü iddia edilen füze aranmaya başlandı.
İddia edilen füze yaklaşık 3 saat boyunca titizlikle arandı. Herhangi bir bulguya rastlanmazken, jandarma çalışmalarını devam ettiriyor.
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