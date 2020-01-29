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Ankara ve Manisa'da depremler devam ediyor

Kandilli Rasathanesi'den geçilen son dakika bilgisine göre Ankara'da merkez üssü Akyurt olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Manisa Kırkağaç'ta da saat 14.14 sularında bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklanırken, derinliği 13 kilometre olarak ölçüldü
 29 Ocak 2020 16:13
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Ankara ve Manisa'da depremler devam ediyor

Kandilli Rasathanesi'den geçilen son dakika bilgisine göre Ankara'da merkez üssü Akyurt olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Manisa Kırkağaç'ta 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde 3 büyüklüğünde sallanan Manisa'da dün de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Manisa Kırkağaç'ta saat 14.14 sularında bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak açıklanırken, derinliği 13 kilometre olarak ölçüldü.
Memurlar.Net
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