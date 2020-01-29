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'Yurt dışındaki vatandaşlara yapılan saldırıları dosyalayıp raporluyoruz'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Yurt dışında vatandaşlarımız göçmen ve Müslüman olmaları sebebiyle kişilere, mekanlara ve ibadet yerlerine yönelen saldırılara maruz kalmakta. Şikayetleri, saldırıları dosyalayıp, raporlamaya başladık. Uluslararası kurum ve kuruluşlara bu dosyaları sunuyoruz. Bu faaliyeti ilk kez başlattık
 29 Ocak 2020 16:20
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'Yurt dışındaki vatandaşlara yapılan saldırıları dosyalayıp raporluyoruz'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, YTB'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlara hukuki destek programı başlattığını belirtti.

Bakan Ersoy, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığında, basın kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Burada, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Ersoy, daha sonra Başkanlığın kuruluşunun 10. yıl dönümü dolayısıyla kurumun faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi.

Ersoy, diaspora politikalarının uluslararası ilişkilerin ve diplomasinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ifade ederek, "Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşların hak ve çıkarları için gerekli adımları atmakta. Güçlü diaspora, güçlü Türkiye vizyonuyla da 10 yıl önce YTB'ye bu görev verildi, faaliyetlerine başladı." dedi.

Ersoy, yurt dışında 6,5 milyondan fazla vatandaşın yaşadığını ve bunların 2 milyonluk kısmının 25 yaş altı gençlerden oluştuğuna dikkati çekerek, "60 yıldır diasporamız yurt dışına yerleşmeye başlamış. Artık beşinci kuşak gençler oluşmuş. Bunların 6,5 milyondan fazlası seçmen statüsüne gelmiş, en son seçimde de yüzde 50'si oy kullanmış. Bu dünya diasporaları ile karşılaştırıldığında çok etkili bir oran. Bizim açımızdan da çok çok önemli. Türkiye ile bağlarını koparmak istemiyorlar. Her yıl bizim ekonomimize 5 milyonluk bir değer sağlamaya devam ediyorlar." diye konuştu.

- Yurt dışında okuma evleri projesi

YTB'nin 9 başlıkta 2018'de 3 bin öğrenciye eğitim verdiğini, bu sayının 2019'da 14 bin öğrenciye ulaştığını dile getiren Bakan Ersoy, tTez, araştırma burs programı ve yüksek lisans bursu verdiklerini, 2019'da 106 öğrenciye burs verdiklerini, okudukları ülkelerde başarılı olmaları, iyi eğitim almaları ve karar merci durumunda olmalarının çok önemli olduğuna işaret etti.

YTB'nin Türklerin Türkçe kaynaklara erişimi için Amerika, Hollanda, Almanya, Belçika, Avusturya, Avustralya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 okuma evi hayata geçirmeye başladığı bilgisini aktaran Ersoy, şunları söyledi:

"6,5 milyondan fazla Türk vatandaşı yurt dışında yaşıyor ama bunun yaklaşık yüzde 50'si 30 yaş ve altı. Biz özellikle gençlerin Türkiye'yi Türkiye'de tanımasını istiyoruz. Gençlik çalışmaları adı altında bu çalışmaları yapıyoruz. Gençlik kampları, Evliya Çelebi Kültür Gezileri ile Anadolu'yu gezdiriyoruz. Tarihi ve arkeolojik tanıtmalarını sağlıyoruz. Stajlarını Türkiye'de yaptırıyoruz. Diaspora gençlik buluşmalarını yapıyoruz. Genç liderler programı ile rol model olmalarını sağlıyoruz. Teknofest'e de katılımlarını sağladık."

Yurt dışındaki STK'lerle bir araya geldiklerini vurgulayan Ersoy, 14 ülkeden 56 STK ile Ankara'da buluştuklarını ve istişare programları düzenlediklerini, geçen sene Almanya'da yapılan Avrupa Spor ve Kültür Festivali'ne 60 bin kişinin katıldığını, bu faaliyetleri yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Sınır kapılarındaki Türk vatandaşlarını karşılama ve uğurlama programları düzenlediklerini de belirten Ersoy, Türk polisini Sırbistan'da görevlendirdiklerini ve sınırlarda çalıştıklarını, lisan bilen gezici ekipler oluşturduklarını ifade etti.

- Yurt dışında yaşayan vatandaşlara bilinçlendirme toplantıları

Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlara hukuki destek programı başlattık. Yurt dışında vatandaşlarımız göçmen ve Müslüman olmaları sebebiyle kişilere, mekanlara ve ibadet yerlerine yönelen saldırılara maruz kalmakta. Her yıl artarak devam ediyor. YTB bu nefret suçlarının mağdurları ile derhal ilişkiye giriyor. Haklarını arama noktasında kendilerine destek verip, rehberlik ediyor. Bu kapsamda saldırılar yıllık raporlanmaktadır. Maalesef hepsi resmi şikayette bulunmuyor. Biz şikayetleri, saldırıları dosyalayıp, raporlamaya başladık. Uluslararası kurum ve kuruluşlara bu dosyaları sunuyoruz. Önce sorunu belgeleyip sunmanız lazım. İlk kez bu faaliyeti başlattık."

Bakan Ersoy, yurt dışında yaşayan vatandaşlara bilinçlendirme toplantıları yaptıklarını, vatandaşlarla STK'ler üzerinden etkileşim kurduklarını, bir milyon 200 bin vatandaşa STK üzerinden ulaştıklarını dile getirdi.

Bakan Ersoy, "Yurt dışında yaşayan vatadaşlarımızla ilgili etkin bir politika izleyerek, güçlü bir devlet olgusu içinde devam ettiriyoruz. Türkiye'nin geçmişine baktığınızda köklü bir geçmişi var. Biz Orta Asya'dan Balkanlara kadar etkili olmuşuz ve kültürel politikaları genişletmişiz. Diaspora dediğinizde bunun vatandaşlıkla sınırlandırılması doğru değil. Kardeş topluluklar da bizim diasporamızın sınırları içine giriyor. Bununla ilgili de bir dizi program gerçekleştiriyoruz." dedi.

- "Biz o alanları boş bırakırsak, o alanları doldurmaya hazır bir kitle var"

Ersoy, kardeş topluluklarda özellikle Balkanlar'da Eğitim Destekleri Programı, Kültürel Miras Çalışmaları gerçekleştirdiklerini, 4 ülkede 152 öğrenciye yerinde burs çalışması yaptıklarını, etkili ve iyi eğitim alan öğrenci yetiştirmek istediklerine dikkati çekti.

"Diasporanızın kalıcı olması için akademi ile desteklenmesi gerekiyor. Bunları yayınlarla da destekliyoruz." diyen Ersoy, 2019'da 194 proje gerçekleştirdiklerini, 70 etkinlikle 30 bin kişiye ulaştıklarını,

Bakan Ersoy, "2019'da 54 eğitim programı ile 4 bin 134 kişiye ulaştık. 2019'da 167 ülkeden 146 bin 600 başvuru aldık 4 bin 491 öğrenciye burs verdik. Burs verdiğimiz gençlerin Türkiye farkındalığını artırmak istedik. YTB başarılı çalışmalar yapıyor." bilgisini paylaştı.

Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının önemli görevlerinden birisinin de Türkiye'nin içeride ve dışarıda tanıtılması olduğunu, FETÖ ile mücadelede etkili olduğunu belirterek, "Biz o alanları boş bırakırsak, o alanları doldurmaya hazır bir kitle var ve bu alanları en hızlı ve en etkili bir şekilde doldurmaya çalışıyoruz. Bütün bu yaptığımız çalışmaların özeti bu. " dedi.

- "STK'lerin bulundukları ülkelerde etkin olmalarını istiyoruz"

YTB Başkanı Abdullah Eren ise 11 Eylül ve göçmen krizinden sonra Türklere şiddet olaylarının yaşanmaya başladığını, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına destek olduklarını belirtti.

Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'e, Almanya'da yaşayan vatandaşlara yapılan saldırıları kronolojik olarak fotoğrafları ile Almanca yazılan dosyayı verdiğini söyledi.

Yurt dışında ailenin bütünlüğünün korunmasına yönelik birtakım sıkıntılar olduğunu dile getiren Eren, gençlerin ailelerinden kötü muamele görmeleri sebebiyle bir Alman aileye veya yurda verilmesi sıkıntılarının olduğunu ve bunun teknik süreç gerektirdiğini, çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Eren, YTB'nin Amerika, Avustralya ve Kanada'da FETÖ'nün kültürel ve sosyal alanlara sirayet etmesini engellemeye yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Siyasi mekanizmalara tesir kısmı var. Bu alanlarda onların çalışma yaptığını biliyoruz. Biz de Türkiye sevdalısı derneklerin, bulundukları ülkelerde siyasetçilerle yakın temasta olmasını istiyoruz ve teşvik ediyoruz." dedi.

- Ali Dinar Müzesi açılacak

Bir gazetecinin Sudan Sevakin Adası'nda TİKA'nın faaliyetlerini sorması üzerine Bakan Yardımcısı Serdar Çam, faaliyetlerin yavaş da olsa devam ettiğini söyledi.

Bakan Ersoy'un katılımları ile Darfur Sultanı Ali Dinar'ın müzesinin bu yıl açılacağını belirten Çam, Sevakin Adası ile ilgili sürecin de diğer çalışmalar gibi devam ettiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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