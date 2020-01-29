İcra müdür yardımcılığında, aynı sayıda doğru cevap sayısına neden farklı puan geldi?

ÖSYM Başkanlığı, 28 Aralık 2019 tarihinde uygulanan 2019 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı sonuçlarını 22 Ocak 2020 tarihinde açıkladı.

Ancak bazı adaylar aynı sayıda doğru yapmış olmalarına rağmen farklı puanlar gelmiş olmasını bir yanlışlık olarak değerlendirmektedir.

Örneğin bir adayın whatsapp hattına yazdığı mesaj şu şekildedir:

Genel kültür ve yetenekten 29 doğru, alan bilgisinden 25 doğru yapan bir kişi 70.8 puan alarak kontenjana giremezken, GY-GK'dan 23 doğru alan bilgisinden 27 doğru yapan bir kişi 75 puan alarak kontenjana girebildi."

Aynı sayıda doğru cevap sayısına rağmen farklı puanların gelmesinin nedeni, alt testlerdeki doğru sayılarıdır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testi ile Alan Bilgisi Testinde yer alan doğru sayılarının alt testlerdeki dağılımları, alt testlerde elde edilen standart puanları doğrudan etkilemektedir.

Dolaysıyla, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testinden aynı sayıda doğruya sahip adayların ancak alt testlerde de aynı sayılarda doğruya sahip olmaları durumunda aynı puanı almaları mümkündür.

Alt testlerde yer alan soru sayıları ile ortalama ve standart sapma değerlerinin değişiklik göstermesi sonucu, farklı alt testlerde yapılan aynı sayıda doğru cevabın birbirinden farklı standart puanlar oluşturması doğaldır.

Bu sebeple, alt testlerde farklı doğru sayılarına sahip olan fakan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testinden aynı sayıda doğru cevabı bulunan adayların Genel Başarı puanları farklı olmaktadır.