TFF'den, AİHM'nin tazminat kararına açıklama
|29 Ocak 2020 16:48
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Trabzonspor'un eski futbolcusu Ömer Rıza ve hakem Serkan Akal'a başvuruları yönünden tazminat ödenmesine karar verdiğini fakat kararın henüz kesinleşmemiş olduğunu belirterek, mahkemenin tespitleri hakkında FIFA ve UEFA iş birliği içinde olduklarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, TFF Tahkim Kurulu'nun Trabzonspor'un eski futbolcusu Ömer Kerim Ali Rıza ile amatör futbolcular Fatih Aslan, Şaban Serin ve Mehmet Erhan Berber'in yaklaşık 10 yıl önce, hakem Serkan Akal'ın ise yaklaşık 4 yıl önce yaptıkları başvuruları birleştirmiş ve TFF Tahkim Kurulu'nun yapısı ve oluşumu göz önünde bulundurularak Ömer Kerim Ali Rıza ile Serkan Akal'ın başvuruları yönünden tazminat ödenmesine, amatör futbolcular yönünden ise başvurunun reddine karar vermiştir.
Söz konusu karar henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, mahkemenin tespitleri hakkında FIFA ve UEFA ile iş birliği içerisinde inceleme ve değerlendirme çalışmalarının başlatıldığını kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.AİHM: Tahkim Kurulu daha bağımsız ve tarafsız çalışabilmeli
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