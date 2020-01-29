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Milli Yüksek Hızlı Tren, Eskişehir'de üretilecek

Eskişehir'e bir takım ziyaretler için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Milli Hızlı Tren üretimi ile ilgili çalışmaları başlatmış bulunduklarını belirterek, "Bu bizim için önemli bir adımdır. Geleceğimiz için önemlidir. Burada Ar-Ge merkezimizde 100'ün üzerinde mühendis çalışıyor. Bu mühendislerimizin yaptıkları çalışmalar, vereceği projeler ve bunların imalata dönüşmesiyle yollarımızda insanımızı taşıyacak olan Mili Yüksek Hızlı Treni burada inşa etmiş olacağız" dedi
 29 Ocak 2020 16:51
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Milli Yüksek Hızlı Tren, Eskişehir'de üretilecek

Eskişehir'e bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Bakan Mehmet Cahit Turan, ilk önce Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.'yi (TÜLOMSAŞ) ziyaret etti. Buradaki çalışmaları inceleyen Bakan Turan, ardından Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti. Burada konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, TÜLOMSAŞ'ın önemine vurgu yaptı. TÜLOMSAŞ'ın Osmanlı döneminden itibaren temelleri atıldığını ve imalat ile üretime başladığını hatırlatan Turan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Hızlı trenler, hızlı tren yolları ve Yüksek Hızlı Tren hatları inşa ediyoruz"

"Biz ülkemizin ulaştırma alt yapısında önemli alt yapılar yaptık. Bölünmüş yollar, havaalanları, limanlar yaptık. Osmanlı döneminden kalan demiryolları da yaptık. Onunda endüstrisini Osmanlı döneminde kurulan TÜLOMSAŞ'da başlattık. Şimdi hızlı trenler, hızlı tren yolları ve Yüksek Hızlı Tren hatları inşa ediyoruz. Bunlar için kullanılacak olan tren setlerimiz, trenlerimizi, lokomotiflerimizi inşallah bu tesisimizde yapıp Demir Yollarımız da hizmete sunacağız. Şuanda Yüksek Hızlı Tren setlerini yurt dışından getiriyoruz. Ama TÜLOMSAŞ ülkemizdeki demiryollarında yük ve yolcu taşıyan vagonları, lokomotifleri üretiyor. Sadece yurt içi ihtiyaçları karşılamıyor. Bunları yurt dışına da ihraç ediyor. Bu noktaya geldi."

"Milli Hızlı Tren çalışmaları başladı"

Milli Yüksek Hızlı Tren hakkında konuşmasını sürdüren Bakan Turan, "Milli Hızlı Trenimizin de üretimi ile ilgili çalışmaları da başlatmış bulunuyoruz. Bu bizim için önemli bir adımdır. Geleceğimiz için önemlidir. Burada Ar-Ge merkezimizde 100'ün üzerinde mühendis çalışıyor. Bu mühendislerimizin yaptıkları çalışmalar, vereceği projeler ve bunların imalata dönüşmesiyle yollarımızda insanımızı taşıyacağı Mili Yüksek Hızlı treni burada inşa etmiş olacağız" diye konuştu.


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İhlas Haber Ajansı
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