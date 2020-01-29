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Bakan Selçuk: Yeni Ortaöğretim Tasarımı pilot olarak başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yeni Ortaöğretim Tasarımı pilot olarak başlayacak. Ayrıntıları zamanı geldiğinde açıklayacağız
 29 Ocak 2020 16:56
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Bakan Selçuk: Yeni Ortaöğretim Tasarımı pilot olarak başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenci sayısının artmasına ilişkin, "Bizim işimiz çözüm üretmek. 9'uncu sınıflarımıza normal mevcudun üzerinde yaklaşık 600 bin çocuğumuz daha başlayacak. Hangi senaryolarla, hangi yöntemler, teknikler kullanılarak yapılacak bununla ilgili elimizde bir çözüm havuzu var." dedi.

Selçuk, 19. Geleneksel Eğitim Sempozyumu sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet etti, soruları yanıtladı.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda değişiklik öngören yasa taslağına ilişkin teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra tasarının TBMM'ye geleceğini belirten Selçuk, "Bu konuda kararı Meclis verecek." diye konuştu.

Selçuk, tasarı taslağında halkın özel okullara güveni ve öğretmenlerin bazı hakları konusunda içeriklerin bulunduğuna işaret etti.

- "Teknik çalışmalar devam ediyor"

Özel okullara ilişkin yasa tasarısı taslağında özel okullardan teminat istenmesi konusunun bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunlar bizim ilkesel olarak üzerinde durduğumuz, pratikte de hayata geçirmek istediğimiz konular. Ama hukuksal alt yapısı, yasadaki mevcut durum, ne şekilde dönüşecek, farklı senaryolarla bunu ortaya koyduk, teknik çalışmalar devam ediyor. Bu senaryolar ihtiyaçlar doğrultusunda Meclisimizin önüne gelecek."

Sınav baskısının azaltılmasına ilişkin de Bakan Selçuk, PISA, TIMSS çalışmalarında okullar arası ve okullar içi farklılıklardan söz edildiğine dikkati çekti.

Bu farkların insan kaynağı, finansal imkanlar, fiziksel alt yapı gibi konularda olabileceğine işaret eden Selçuk, "Bu farklılıklar, belli ölçülerde var. Her bir okulumuzu coğrafi bilgi sistemi dahilinde sınıfları, bahçeleri, imar planları, bütün imkanları, alt yapısı ile sınıf sınıf artık dijital olarak izleme imkanımız var. Bu, okullar içi ve okullar arası farkın ne olduğunu da gösteriyor." diye konuştu.

Selçuk, okullar arası farkı azaltarak sadece belli eğitim kurumlarının değil, tüm okulların tercih edileceği bir alt yapı kurmak istediklerini söyledi.

- "Meseleyi sınava indirgersek o projenin hedefini biraz kaçırmış oluyoruz"

2020-2021 eğitim öğretim yılında pilot olarak başlatılacak Yeni Ortaöğretim Tasarım Programı kapsamında ders saatlerinin azaltılacağının belirtilmesi ve bu öğrencilerin nasıl bir üniversite sınavına gireceğinin sorulması üzerine Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Yeni Ortaöğretim Tasarımı pilot olarak başlayacak. Bizim problemimiz şu anda o çocukların, sınavda hangi soruyla karşılaşacakları değil. Bizim problemimiz, bu çocuklarla ilgili senaryonun 2025'e kadar nasıl yönetileceği. Bu bütünsel bir şey. Buna, 'Çocuklar sınavda ne yapacak? diye bakmıyoruz. Buna ilköğretimin, ortaöğretimin dünyayla uyumlu bir gelecek perspektifi içeren bir bakış acısıyla, bütünsel proje olarak bakıyoruz. Meseleyi sınava indirgersek o projenin gerçek değerini ya da hedefini biraz kaçırmış oluyoruz."

"Yeni Ortaöğretim Tasarımı pilot uygulamasının ne zaman başlayacağı" sorusu üzerine Bakan Selçuk, "Ayrıntıları zamanı geldiğinde açıklacacağız." ifadesini kullandı.

Selçuk, "Gelecek yıl 9'uncu sınıflar için ek 600 bin kapasite yaratabilecek misiniz? " sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizim işimiz çözüm üretmek. 9'uncu sınıflarımıza normal mevcudun üzerinde 600 bin çocuğumuz daha başlayacak. Hangi senaryolarla, hangi yöntemler, teknikler kullanılarak yapılacak bununla ilgili elimizde bir çözüm havuzu var. Bu havuzu genel bir havuz olarak görmüyoruz. İl il, ilçe ilçe her birine ayrı ayrı çalışıyoruz. Bunları nerede, nasıl çözeriz, bununla ilgili senaryo çalışması, modelleme yaptığımız bir bilgisayar yazılımı var. Elimizdeki bölgelerdeki öğretmen, öğrenci oranları, sınıf, sandalye, öğrenci için sıra ile ilgili çok fazla parametreyi eş zamanlı değerlendirip optimal çözümü ortaya koyuyor."

İkili öğretime ilişkin soru üzerine Bakan Selçuk, okul sayısının sürekli değiştiğini, yeni açılacak okullar bulunduğunu söyledi.

Elazığ depremi hatırlatılarak, "Deprem müfredatta yer alacak mı?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Selçuk, "Müfredatta olacak. Burada önemli olan çocukların bilgi kazanması kadar beceri de kazanması." diye konuştu.

Selçuk öğretmenlere de deprem konusunda güncel eğitim programlarının sunulduğuna işaret etti.

Malatya ve Elazığ'daki okulların açılmasının 10 Şubat'a ertelendiğinin anımsatılması üzerine Selçuk, çalışmaları adım adım takip ettiklerini söyledi.

- "Öğretmen atamalarında yapay zekayı kullanmak istiyoruz"

MEB'in yapay zeka, farklılaştırılmış eğitim üzerinde yoğun olarak çalıştığını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Dijital alt yapımızın, hizmetlerimizin ve hizmet standartlarımızın uluslararası nitelikte, makine öğrenmesi ve yapay zekaya dayalı olarak dönüştürülmesi, zamanın, ruhunun gerektirdiği bir hususiyet. Bundan 20 sene önce böyle bir şey yapılamazdı. Bunun için de bazı illerimizde pilot çalışmalar sürdürüyoruz. Bu pilot çalışmalar, MEB'in iş ve işlem süreçlerinin yapay zeka temelli yürütülebilmesi ve bazı karar destek sistemlerinin oluşturularak, politika çerçevesi ve önerileri geliştirmek amaçlı çalışmalar. Bundan öğrenme kalitesinin yükselmesinde, okulların denetiminde, öğretmen atamalarında ve bölgesel farklılıkların giderilmesi ile 'Hangi okullara, ne tür katkı sağlanabilinir?' sorusunun veriye dayalı yönetilmesi alanlarında yararlanmak istiyoruz."
Anadolu Ajansı
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