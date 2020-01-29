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ÖSYM 2019 yılı sınav verilerini paylaştı

Merkezin geçen yıl düzenlediği sınavlara katılan 8 milyon 181 bin 654 adaya yönelik 9 bin 276 soru kullanıldı. 22 bin 77 engelli adayın yer aldığı sınavlarda, 8 bin 910 okuyucu ve işaretleyicilerden oluşan engelli salon görevlileri hazır bulundu. En fazla sınav görevlisinin yer aldığı sınav, 693 bin 163 görevli ile YKS oldu
 29 Ocak 2020 16:59
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ÖSYM 2019 yılı sınav verilerini paylaştı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) geçen sene düzenlenen sınavlara katılan 8 milyon 181 bin 654 adaya yönelik toplam 9 bin 276 soru yöneltildi.

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019 yılı sınav verileri paylaşıldı. Buna göre, 2019'da soruların oluşturulması ve bilimsel denetim sürecinde 2 bin 914 akademisyen ve öğretmen görev aldı.

Geçen sene yapılan sınavlara toplam 8 milyon 181 bin 654 aday katılırken, sınavlarda 1 milyon 136 bin 874 kişi görev yaptı. Sınavlar için 24 bin 977 bina sınav sorumlusu, 386 bin 120 salon başkanı, 399 bin 848 gözetmen görevlendirildi. Sınavlarda 15 bin 330 bina kamera görevlisi yer aldı.

22 bin 77 engelli adayın katıldığı sınavlarda, 8 bin 910 okuyucu ve işaretleyicilerden oluşan engelli salon görevlileri hazır bulundu.

ÖSYM'nin geçen yılki sınavlarında 13 bin 815 nakil aracı kullanılırken, nakil kuryeliği için 14 bin 152, sınav evrakı koruma görevlisi olarak da 850 kişi görevlendirildi.

Sınavlarda 3 bin 22 nüfus müdürlüğü, 102 bin 969 emniyet ve 3 bin 573 cezaevi görevlisi ile bin 883 cezaevi öğretmeni görev yaptı.

Sınav uygulamalarında 24 bin 977 sınav binası, 389 bin 372 sınav salonu kullanıldı.

En fazla sınav görevlisinin yer aldığı sınav, 693 bin 163 görevli ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu.
Anadolu Ajansı
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