Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle
|29 Ocak 2020 17:12
|Yazdır
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9480
|5,9490
|5,9590
|5,9600
|Avro
|6,5480
|6,5490
|6,5540
|6,5550
|Sterlin
|7,7130
|7,7520
|7,7220
|7,7610
|İsviçre Frangı
|6,0960
|6,1270
|6,0880
|6,1180
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9150
|5,9750
|5,9250
|5,9850
|Avro
|6,5050
|6,5750
|6,5150
|6,5850
|Sterlin
|7,6570
|7,8070
|7,6710
|7,8280
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kuyumcular: Altınınızı sakın bozdurmayın!
29 Ocak 2020 18:36
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
29 Ocak 2020 18:17
|Altında gün sonu fiyatları
29 Ocak 2020 17:24
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
29 Ocak 2020 13:13
|Çeyrek altın ne kadar?
29 Ocak 2020 12:50
|Gram altın 300 lira seviyelerinde
29 Ocak 2020 10:59
|Borsa güne yükselişle başladı
29 Ocak 2020 10:01
|Güne başlarken döviz fiyatları
29 Ocak 2020 09:50
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
28 Ocak 2020 18:21
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
28 Ocak 2020 17:36