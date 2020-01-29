Bakanlar yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etti
Elazığ'da depremin yaraları sarılmaya devam ederken sürekli sahada bulunan bakanlar Soylu ve Koca, yardım kolilerinin doldurulmasına da yardım etti
|29 Ocak 2020 17:21
|Yazdır
Elazığ'da depremin yaraları sarılmaya devam ederken sürekli sahada bulunan bakanlar Soylu ve Koca, yardım kolilerinin doldurulmasına da yardım etti.
Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Elazığ'a gelen bakanlardan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın deposunu ziyaret etti. Bakanlar depoda yardım kolilerinin doldurulmasına da yardım etti.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Soylu ve Koca'dan deprem değerlendirmesi
30 Ocak 2020 01:34
|30 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
30 Ocak 2020 00:04
|'Öğrenciler ders çalışamıyor sınavlar iptal edilsin' önerisi
29 Ocak 2020 23:46
|Ekrem İmamoğlu: Benim tarzım bu, herkes alışacak
29 Ocak 2020 23:21
|Elazığ'a yeni okulların inşası için bakanlar devrede
29 Ocak 2020 23:16
|Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a cevap
29 Ocak 2020 22:41
|Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum
29 Ocak 2020 22:31
|Bakan Koca: Koronavirüsüne rastlanılmadı
29 Ocak 2020 22:21
|İstanbul Valiliği: Evlere çarpı atan şahıs yakalandı
29 Ocak 2020 22:16
|Bakan Soylu açıkladı: Yeni konutların yerleri planlandı
29 Ocak 2020 22:11