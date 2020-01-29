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CHP: İmamoğlu'nun ailesine karşı sorumlulukları var

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Ekrem İmamoğlu Elazığ depreminde İstanbul'dan gerekli yardımları götürmek, oraya gitmek suretiyle görevini yapmıştır. Sömestir tatilindeyiz. Çocukları Erzurum'da. Dolayısıyla ailesine karşı da sorumlulukları var. Oraya uğramış ve dönmüştür. Burada bakılacak şudur; bu iş Ekrem İmamoğlu'nun yapmakta olduğu görevi aksatmış mıdır aksatmamış mıdır? Ekrem İmamoğlu görevini yapmış mıdır yapmamış mıdır? Buradan farklı bir hikaye çıkmaz
 29 Ocak 2020 18:29
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CHP: İmamoğlu'nun ailesine karşı sorumlulukları var

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Filistinli kardeşlerimizin kabul etmediği, müzakere masasında olmadığı bir anlaşmayı, bizlerin kabul etmesi mümkün değildir." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Misakı Milli'nin 100. yılı olduğunu hatırlatarak, TBMM'nin üyelerini saygıyla, rahmetle, minnetle yad ettiklerini belirtti.

- "Resmi bir devlet görevlisini kimse tehdit edemez"

Birkaç gün önce İsrail'de aşırı sağcı ve İsrail gizli servisine yakınlığıyla bilinen bir köşe yazarının bir yayın organında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan hakkında bir yazı yazdığını aktaran Öztrak, bu yazıda Fidan'a yönelik üstü kapalı tehditler savrulduğunu aktardı. Öztrak, şu değerlendirmede bulundu:

"Tabii o gazetede bu yazıyı kaleme aldıranlara şunu belirtmek istiyoruz; Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bir devlet görevlisini kimse tehdit edemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bir devlet görevlisini tehdit etmek kimsenin haddi değildir. Böylesine bir safsatayı kabullenmemiz mümkün değildir. Bu, Sayın Erdoğan'ın uçak sohbetinde söylediği gibi 'Demek ki doğru yoldayız' diyerek geçiştirilecek bir husus da değildir. Bu yaklaşımı şiddetle reddediyoruz. Devlet olmanın gereği resmi bir devlet görevlisine karşı yöneltilen tehdidi şiddetle protesto etmektir. Bu olaya böyle bir tepkiyi vermekte neden bu kadar mahcup kalındığını da anlamakta zorluk çekiyoruz."

- "Genel Başkanımız da bölgeye gidecekler"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremin ardından Elazığ'a gitmemesinin eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Öztrak, daha önce birçok kuruluşun, işleri aksattığı gerekçesiyle felaketin olduğu ilk günlerde protokol ziyaretlerinden vazgeçilmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Orada insanlar, yıkılmış apartmanların altından insanları kurtarmaya çalışıyor. Koca koca heyetler, genel müdürler, siyasetçiler, bürokratlar resmi geçit yapıyor o bölgeye. Ne oluyor sonuçta, 'Sessiz olun' diyorlar, sessiz olunmuyor. Önce buraya bu işleri yapacak olanları göndereceksiniz, bunlar bu işleri halledecekler ondan sonra protokol gidecek, taziye ve geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunacak. Genel Başkanımız da bölgeye gidecekler."

Öztrak, Kılıçdaroğlu için "Bir program var mı" sorusuna ise "Var, açıklanacak." yanıtını verdi.

- "Ailesine karşı da sorumlulukları var"

Öztrak, Elazığ'daki depremin ardından bölgeye giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayak merkezi ziyaretiyle ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Ekrem İmamoğlu Elazığ depreminde İstanbul'dan gerekli yardımları götürmek, oraya gitmek suretiyle görevini yapmıştır. Sömestir tatilindeyiz. Çocukları Erzurum'da. Dolayısıyla ailesine karşı da sorumlulukları var. Oraya uğramış ve dönmüştür. Burada bakılacak şudur; bu iş Ekrem İmamoğlu'nun yapmakta olduğu görevi aksatmış mıdır aksatmamış mıdır? Ekrem İmamoğlu görevini yapmış mıdır yapmamış mıdır? Buradan farklı bir hikaye çıkmaz."

Ekrem İmamoğlu'nun tatili sürüyor
Anadolu Ajansı
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