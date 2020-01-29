İstanbul Bilişim sitesiyle ilgili şikayetler artıyor

İstanbul Bilişim web sitesi üzerinden binlerce insan ürün alıyor, fakat teslimat gerçekleştirilmiyor, para iadesi yapılmıyor.

Şikayetvar.com sitesinde, yaşanan sorunla ilgili olarak her gün onlarca şikayet kaydı oluşturuluyor.

Alış veriş yapanlar, müşteri hizmetlerinde saatlerce bekleseler de telefonların açılmadığını, maillere geri dönüş yapılmadığını iddia ediyor.

Şikayetvar.com'daki şikayetleri görmek için tıklayınız.

İŞTE MEMURLAR.NET'E ULAŞAN BAZI ŞİKAYETLER

- Merhaba sayın yetkili. Ben Samsun dan herhangi bir vatandaşım adım Emrah E.. 28 Kasım 2019 günü önceden güvenilir olan İstanbul bilişim den bir tv sipariş verdim. Şuan 63 gün olacak halen siparişim gönderilmedi. Son 3-4 aydır ürünü gönderilmeyen ya da para iadesi yapılmayan benim durumumda olan binlerce kişi var. Müşteri hizmetleri bizimle alay ediyor. Bu firmanın halen tvlerde reklam yapıp ürün satışı peşinde koştuğu görülmektedir. Benim Siparişim vestel 49ud8200 Bu ürünü halen sitelerinde satıyorlar. Ama ürünü 63 gündür yollamıyorlar. Sizlerden ricamız bu siteyi haber yapıp daha fazla insanı mağdur etmesinler, ben zaten hukuki yollara başvuracam

- İyi günler, istanbul bilişim web sitesi üzerinden binlerce insan ürün alıyor fakat teslimatı gerçekleştirmiyor, para iadesi gerçekleştirmiyor. Şikayetvar.com sitesindende göreceğiniz üzere binlerce insanın şikayeti ortada . Müşteri hizmetleri saatlerce beklesekte telefonu açmıyor, maillere geri dönüş yapılmıyor,açılan ticketlere cebap verilmiyor. 45 gün oldu hala ürünümü kargoya vermedi yasal süreci aştı. Eğer bunu haber yapmanız mümkünse tarafınızdan rica ediyorum. İyi çalışmalar dilerim.

- İstanbul bilişim den cep telefonu sipariş etmiştim 15 güne yakın oldu gönderilmedi para iadesi istiyorum kimseye ulaşamıyorum müşteri temsilcisi diye verdikleri numara sürekli çalıyor kimse cevap vermiyor sikayetvar sayfasında şikayet ettim baktım ki benim ki en aşağı 5000 kişi var lütfen haber yapar mısınız