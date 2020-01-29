Belediyelerin 2018 yılı denetim raporları yayımlandı
205 il ve ilçe belediyesinin 2018 yılı denetim raporları açıklandı
|29 Ocak 2020 20:23
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Sayıştay Başkanlığı, aralarında büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin olduğu 205 mahalli idarenin 2018 yılı denetim rapolarını açıkladı.
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