Deprem anında yapılması gereken 3 önemli başlık
|29 Ocak 2020 18:31
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AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'nde deprem anında yapılması gerekenleri İHA kameraları görüntüledi. Deprem öncesinde kapalı bir yerlerde bulunuluyorsa önce o yerin tehlike analizinin yapılması gerekiyor. Deprem başladığı andan bitimine kadar her türlü senaryoya hazırlıklı olmak gerekiyor. Üzerimize düşebilecek tüm eşyaları tespit edip yerlerini değiştirmek, sabitlemek ve deprem sonrasında tahliye noktasına kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlamak gerekiyor. Yapılan aile afet planında ise fertlerinin deprem sonrasında buluşma noktası, iletişim yöntemi gibi pek çok unsur belirlenerek koordinasyon sağlanabiliyor.
Çök kapan tutun
AFAD Eğitmeni Gamze Yıldırım, deprem sarsıntısı başladığında çök, kapan tutun hareketinin önemine dikkat çekerek, "Sarsıntı başladığı andan itibaren kesinlikle merdivenlere, balkonlara ve asansörlere koşmamamız gerekiyor. Sarsıntının başladığını hissettiğimizde bizim doğru davranış şeklimiz sağlam nesnenin yanında, üzerimize düşebilecek olan nesnelerden uzak, çök kapan ve tutun hareketidir. Bir elimizle nesneden tutunuyoruz. Diğer elimizle boyun ve baş bölgemizi koruyoruz. Bu hareketin amacı başka bir yere savrulup yaralanmayalım diye. Sarsıntı bitene kadar bekliyoruz. Eşyaların yeri bizim için çok önemli. Uzun boylu eşyalar sarsıntının etkisiyle düşüp bizi yaralayabilir. Özellikle çıkış kapılarımıza yakın eşyalar varsa bunların yerini değiştirmeyi öneriyoruz. Mutlaka duvara sabit olması gerekiyor. Mesela vestiyerin bizim çıkış kapımızın önüne düştüğü düşünüldüğünde hızlı bir şekilde tahliyeyi gerçekleştiremeyeceğiz" dedi.
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