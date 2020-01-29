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Kızılay: Hayırsever şartlı bağış yaptı

Sosyal medyada önce Kızılay'ın Ensar Vakfına 8 milyon dolar bağışta bulunduğu iddia edildi. Ancak, Kızılay2dan yapılan açıklamada, bağışı yapan hayırseverin, şartlı bağış yaptığı ve paranın bir kısmıyla yurt yapılması istendiğini belirtti.
 29 Ocak 2020 18:31
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Kızılay: Hayırsever şartlı bağış yaptı

Gazzetta9'dan Celal Eren Çelik adlı bir gazeteci önce Kızılay'ın Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağışta bulunduğunu iddia etti. Ancak Kızılay'ın yaptığı açıklamaya göre, bağışı yapan hayırsever firma, şartlı bağışta bulunmuş ve yurt yapılmasını istemiştir.

Başkentgaz'ın Kızılay'a gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Kurumunuz hesaplarına 27.12.2017 tarihinde aktarılan 8.000.000 USD'lik bağış tutarının 75.000 USD'lik kısmının derneğiniz faaliyetlerinde, kalan 7.925.000 USD bakiye tutarın ise derneğiniz ile Ensar Vakfı arasında yapılacak protokol kapsamında yurt inşaatında kullanılmasına muvafakat ettiğimizi, bu amaçla belirtilen tutarın Ensar Vakfı hesaplarına aktarılması ve yurt inşaatı sürecine ilişkin olarak Derneğinizin hukuki, mali ve idari hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve taahhüt ederiz."

Kızılay Bağış Yönetimi Direktörlüğü, haberin ardından gazeteci Celal Eren Çelik'e gönderdiği elektronik posta ile açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu haberde adı geçen hayırsever firma, Kızılay'a bağışta bulunmuş ve şart olarak eğitim hizmetlerine destek vermek amacıyla öğrenci yurdu yapılmak üzere habere konu olan vakfa aktarılmasını istemiştir. Kızılay da bu şartı, bağışçının istekleri doğrultusunda yerine getirmiştir. Hayırsever vatandaşlarımız ve duyarlı şirketlerimiz, Kızılay'a doğrudan bağış yapıp herhangi bir şart öne sürmedikleri gibi, bazı bağışlarını da bazı faaliyetlerde kullanma şartı ile yapmaktadırlar. Kızılay'ın resmi internet sayfasına girildiğinde onlarca şartlı bağış hesabı olduğu görülecektir. Kimi firmalar bağışlarıyla sadece tekerlekli sandalye alınması kimi firmalar da su kuyuları açılmasını istemektedir."
Memurlar.Net
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