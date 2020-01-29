HSBC, Türkiye'den çekiliyor
|29 Ocak 2020 18:41
|Yazdır
1990 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren HSBC, Türkiye'deki faaliyetlerini maliyet azaltma nedeniyle geçici olarak durdurma kararı aldı.
Konuya yakın kaynakların Reuters'a verdiği bilgiye göre, HSBC ayrıca Ermenistan, Yunanistan ve Umman'ın da dahil olduğu diğer ülkelerden de çıkmak istiyor.
"ALICI ÇIKARSA SATILACAK"
Kaynakların açıklamasına göre, HSBC, yerel bir alıcı bulması halinde, Türkiye'deki bankacılık birimini satmaya çalışacak ancak henüz nihai karar verilmedi. HSBC sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmadı.
"ŞUBE VE ÇALIŞAN SAYISI AZALTILDI"
HSBC'nin 1990 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Türkiye'den çekilmesi, son yıllarda bir ülkeden en büyük çıkışlardan biri olacak. Kaynaklardan biri, HSBC'nin 2013'te 315 olan şube sayısının Eylül 2019 itibarıyla 80 olarak gerçekleşirken, aynı dönemlerde çalışan sayısının da yaklaşık 6,000'den 2,000'e gerilediğini belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Beyaz eşya sektörü ÖTV muafiyeti istiyor
29 Ocak 2020 13:31
|İstanbul Havalimanı'na 6 yeni hava yolu şirketi daha geliyor
28 Ocak 2020 16:18
|Kamu bankalarına vergi tahsilatı, özellere ceza
28 Ocak 2020 07:50
|Elazığ'a 30 TL'ye uçuracak, gelirini de AFAD'a bağışlayacak
27 Ocak 2020 17:26
|Türk mermerleri dünya kupasının oynanacağı statları süsleyecek
27 Ocak 2020 13:52
|Akbank, depremde etkilenen müşterilerinin ödemelerini erteleyecek
27 Ocak 2020 12:57
|Elazığ ve Malatya otobüs bilet fiyatlarını ücretsiz yaptılar
26 Ocak 2020 10:49
|Doğalgaza 'soğuk' ayarı
24 Ocak 2020 09:21
|İhracatçılar 'Turkey' yerine 'Türkiye'yi kullanacak
23 Ocak 2020 14:02
|Yabancı havlu attı meydan yerliye kaldı
23 Ocak 2020 09:01