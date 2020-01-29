FETÖ firarisi kadın zanlı, adli kontrol şartıyla bırakıldı
Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan firari kadın şüpheli, hakimlikçe salıverildi
|29 Ocak 2020 18:55
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Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan firari kadın şüpheli, hakimlikçe salıverildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2016'dan bu yana aranan B.Ö'nün, Çay ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, zanlıyı yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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