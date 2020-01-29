Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı
|29 Ocak 2020 19:11
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Hatay'da, Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı.
Sınırda konuşlu birliklere ulaştırılmak üzere gönderilen beton mevzilerin bulunduğu 7 tır, Reyhanlı ilçesine ulaştı.
İki 2 metre yüksekliğinde, 9 ton ağırlığında ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olduğu belirtilen beton mevzilerin, birliklere sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan, sınırdaki birliklere, zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy da ulaştı.
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