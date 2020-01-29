Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı

İŞTE İSTANBUL DEPREMİ FAY HATTI ÜSTÜNDE OLAN RİSKLİ İLÇELER Elazığ depreminin ardından akıllara bir kez daha İstanbul'da beklenen deprem geldi. Uzmanlara göre İstanbul'da şiddeti 7.5 üzerinde olacak bir deprem bekleniyor. Peki deprem fay hattına göre İstanbul'da meydana gelececek bir depremde fay hattında olan ilçeler, orta riskli ilçeler ve birinci derecede risklil neresi?