İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
|29 Ocak 2020 19:15
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İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Birçok ilçede akşam saatlerinde başlayan yağış, mesai bitişinin de etkisiyle trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluşurken, özellikle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu etkili oluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Cep Trafik" verilerine göre şu dakikalarda trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı.
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