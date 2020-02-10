4/B Sözleşmeli personele emeklilikte yolluk ödenir mi?

SORU: Merhaba, 4/B Sözleşmeli personel emekli olduğunda 375 sayılı KHK'ye göre emekli yolluğu (tazminatı) alabilir mi? iyi çalışmalar...

CEVAP: Kamu görevlilerine emekliliklerinde ikramiye dışında ödenen tazminatın yasal dayanağını 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1/D maddesi oluşturmaktadır. Madde hükmüne göre

Aylıklarını 657, 926, 3269, 3466, 2914 ve 2802 sayılı Kanunlara göre almakta olan personel ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenmektedir. Kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yılında yararlanacağı mali ve sosyal hakları belirleyen 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla 12.105 gösterge rakamının 13.558 olarak uygulanması karar altına alınmıştır. Hali hazırda kapsamdaki personele 13.558 X 0,146061 = 1.980 TL tutarında ödeme yapılmaktadır.

Yukarıdaki hükümde ödeme yapılabilecekler arasında 4/B sözleşmeli personel sayılmamıştır.

4/B kapsamındaki sözleşmeli personelin çalışma koşulları, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile bu maddeye dayalı olarak yürürlükte bulunan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile düzenlenmiş olup belirtilen mevzuatta da iş sonu tazminatı dışında yukarıda yer verilen tazminatın ödeneceğine dair bir ifade bulunmamaktadır. 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına da 4/B sözleşmeli personelin 375 sayılı KHK'nin 1/D maddesindeki ödemeden yararlanmasına ilişkin hüküm konulmamıştır.

Kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları Anayasanın 128. maddesi gereğince kanun veya toplu sözleşme ile düzenlenmekte olup, mevcut mevzuat ve yürürlükteki Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kapsamında 4/B'lilerin söz konusu ödemeden yararlanması mümkün değildir.

Ancak, bu ödemeden sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında bulunan kamu işçilerinin yararlandığı dikkate alındığında aynı kapsamdaki sözleşmeli yararlanamaması tezat teşkil etmektedir. Yeni toplu sözleşme sürecine uzun bir zaman olduğu dikkate alındığında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda düzenleme yapılarak 4/B sözleşmeli personelin de emekliliklerinde iş sonu tazminatına ilave olarak söz konusu ödemeden yararlandırılması gerekmektedir.