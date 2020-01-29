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İnternet üzerinden aldıkları yatak 'sır' oldu

İzmir'de, 5 ay önce evlenen Özgür Deniz (28) ve Gülay Huri (30) çifti, internetten satın aldıkları yatağın kargo şirketi tarafından kafede çalışan bir garsona teslim edilmesiyle şaşkına döndü. Günlerdir yere serdikleri yorganın üzerinde yattıklarını söyleyen çift, hukuki süreç başlatmaya hazırlanıyor.
 29 Ocak 2020 19:43
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İnternet üzerinden aldıkları yatak 'sır' oldu

İzmir'de, 5 ay önce evlenen Özgür ve Gülay Huri çifti, Karşıyaka semtinde bulunan yeni bir eve taşınınca ev eşyalarını da internetten satın aldı. Popüler bir online alışveriş sitesinden 31 Aralık tarihinde çift kişilik ortopedik yatağı 1059 TL karşılığında satın alan çift, ürünün son teslim tarihi olan 7 Ocak'a kadar ulaştırılmasını bekledi. Belirtilen teslim tarihine kadar online alışveriş sitesinin ürünü kargo şirketine ulaştırmadığı halde çıkışını yaptığını iddia eden çift, yaşanan gecikmeye rağmen yatağı teslim almayı bekledi. Yeni bir eve taşındıkları için yapılan adres değişikliği hakkında defalarca kargo şirketini telefonla arayarak uyaran çift, bir gün 'Ürününüz teslim edildi' yanıtıyla şaşkına döndü. İzmir'in Bornova ilçesinde daha önce oturdukları apartmanın altında bulunan bir kafedeki garsona yataklarının teslim edildiğini öğrenen Özgür Deniz Huri, "Bu durumu öğrenince garsonla iletişime geçtim. Ona 'Biz bunu buraya kadar getirdik. Alıcının üzerinde bir kadın ismi yazıyor, kadının çift kişilik yatağı taşıması zor olur. Siz teslim alın, kendisine verirsiniz' dendiğini öğrendik. Kargo şirketinin adreste alıcıyı bulamaması durumunda ürünü şubeye geri götürmesi bir zorunluluktur. Yatağı garsona teslim etmişler. Bir gün sonra geri almışlar. Ancak evrakta 'teslim edildi' gözüktüğü bize de teslim edemiyorlar. Biz günlerdir eşimle yerde yatıyoruz. Uykusuz kalıyoruz, gece üşüyoruz ve ciddi bel ağrılarımız oluşmaya başladı. Yatağımızın hala nerede olduğu belli değil. Online alışveriş yüzünden biz mağdur olduk, başkaları dikkatli olsun" dedi.


İnternet üzerinden aldıkları yatak 'sır' oldu

'BEN HİZMET İSTİYORUM'

Yeni taşındıkları eve internetten birçok ürün aldıklarını söyleyen Özgür Deniz Huri, "Aldığımız ürünlerin hiçbiri belirtilen tarihte gelmedi. En büyük sorunu ise yatak da yaşadık. Yeni ev tutma sürecinde olduğumuz için adres değişikliği durumunda herhangi bir problem olmayacağını söylediler. Ayın 4'ünde çıkış yapılacağı için ben ayın 3'ünde yeni evin adresini tebliğ ettim, hatta kargoyu da bir senkron sıkıntısı olursa diye defalarca arayarak uyardım. Bize verilen takip numaraları ile ayın 4'ünde ürünümün çıkış yapıldığını gördüm. Kargoyu aradım bu durumu sordum. Kargo ürünün onlarda olmadığını söyledi. Orada şok oldum. Üretici firmayı aradım. Ayın 4'üne kadar çıkışının yapılmazsa benim paramı iade etmek zorunda olduklarını ve yoğunluk yaşadıklarını söylediler. Bahanesi ise kargo firmasının aracının küçük olmasıymış. Bu usulsüzlüktür. Benden parayı alırken ben size eksik para mı veriyorum? Ben hizmet istiyorum" diye konuştu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

Ürünlerinin kafe çalışanına teslim edildiğini öğrenince ikinci bir şok yaşadıklarını söyleyen Huri, "Ürünümü kafedeki garsona teslim ettikten sonra, ürün 'teslim edildi' olarak gözüktüğü için bana tekrar teslim edemeyeceklerini söylediler. Kargocu beni arayarak 'Ortak bir yerde buluşalım' dedi. Kabul etmedim. 11 defa şikayet formunda bulundum. Hepsinin yuvarlak konuşmaları aynı. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes topu birbirine atıyor. Şu an yatağı garsondan geri almışlar ve şubeye geri götürmüşler diye duydum ama yatağın hala nerede olduğu belli değil. Ben yerde yatıyorum. Bel ağrılarımız oluyor. Bundan sonra hukuksal süreci başlatacağız. Biz hala bir an önce yatağımız gelsin diye uğraşıyoruz" dedi.

Soğuk havalara da dikkat çekerek yatağın büyük öneme sahip olduğunu belirten Gülay Huri ise "Biz ciddi anlamda bu durumdan psikolojik olarak etkilendik. Bel ağrıları çekiyoruz. Bu yatak ne zaman gelecek bilmiyoruz. Böyle büyük eşyaların internetten alınırken daha dikkatli olunması gerekiyormuş. Havalar çok soğuk ve yorganda yatmak zorunda kaldığımız için birkaç defa hasta olduk. Çok fazla mağdur olduk. Bu gidişle daha çok hasta olacakmışız gibi gözüküyor" diye konuştu.
DHA
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