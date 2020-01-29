1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSK, Elazığ'da kışlayı depremzedelere açtı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlara kışlanın kapılarını açarak ağırlamaya başladı.
 29 Ocak 2020 19:51
Yazdır
TSK, Elazığ'da kışlayı depremzedelere açtı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlara kışlanın kapılarını açarak ağırlamaya başladı.

Geçtiğimiz Cuma günü akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde kentte bazı binalar yıkıldı, bir çok yapı ise hasar gördü. TSK deprem nedeniyle hasar gören evlerinde kalmak istemeyen depremzedelere kapılarını açtı. Elazığ'da bulunan 8'inci Kolordu Komutanlığı General Salih Omurtak Kışlası'nın kapılarını depremzede sivillere açan TSK, burada toplam 172 kişiye konaklama imkanı sağladı. Kışla içerisinde bulunan Şehit Uzman Çavuş Fevzi Gürsu Spor Salonu'na ranza yerleştirilirken ayrıca misafirhane de konaklamaya açıldı. Burada kalan ailelere 3 öğün yemek ve gün boyu çay servisi yapılmaya başlandı. Yetişkin ve çocukların zaman geçirmeleri için de spor alanlarınında vatandaşlara açıldığı kışlada, depremzede çocukları da unutulmayarak onlara oyun oynayabilmeleri için özel personel görevlendirildi.

Burada her türlü imkan var

Ailesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin verdiği bu hizmetten yararlanan depremzedelerden Veysel Üstünkaya, "Ailem ile beraberiz. Birkaç gündür dışarıdayız. Daha sonra baktık evlere giremiyoruz ve artçılar devam ediyor. Böyle bir yerin de açıldığını duyduk ve geldik. En azından bir yatalım ve dinlenelim, artık o psikolojiden kendimiz atalım dedik. Geldik, sağ olsun var olsun ordu komutanımız burayı açmış. Çok da güzel olmuş. İnsanlar geliyor ve gayet de faydalanıyorlar. Çok da güzel ilgilendiler ve baktılar. Allah, hepsinden razı olsun. Her türlü aktivite var. Yatakhanesi, yemekhanesi ve rahat rahat oturabileceğin gezebileceğin alanları var. En azından çocuklar rahat edebiliyorlar. Çocukların psikoloji çok bozuk ve uyuyamıyorlar. Uyuduktan sonra da hemen uyanmalar ağlamaları oluyor. Depremin etkisi çok büyük, geçmek de bilmiyor. Ama inşallah böyle ufak ufak atlatacağız" dedi.

"Asker abileri çok seviyorum"

Depremi yaşayan 8 yaşındaki Deniz Kaçmaz ise askerlerin kendilerine çok iyi baktığını belirterek, "Biz depremden kaçtık. Yıldızbağları Mahallesi'nde oturuyoruz ve evimizde çatlaklar oluştu. Burada bizlere iyi bakıyorlar, yatak var, televizyon var. Çoğu zaman asker abileri, komutanları görüyorum. Asker abilerin hepsini seviyorum" ifadelerini kullandı.

İki gün sokakta kalmak zorunda kaldığını aktaran Yalçın Karataş ise "Evimiz depremde hasar gördü ve oturulacak durumda değil. Her yeri dağıldı, oturamayız. Kalacak yerim de yoktu. İki gün sokakta sabahladım, iki gün de Sürsürü Camii'nde kaldım. Muhtarımız sağ olsun, beni buraya yönlendirdi ve bugün de buraya geldim. Allah, devletimize zeval vermesin ve askerlerimizden razı olsun kapılarını bize açtılar. 5 saattir buradayım ve buradan çok memnunum. Askerinden komutanına kadar ihtiyacımızın olup olmadığını soruyorlar. Yataklarımız temiz, yemeklerimizi veriyorlar" şeklinde konuştu.

Ailesinden 7 kişi ile birlikte kışlada kalan Züleyha Üstünkaya da "Elazığ'da oturuyorum, depremden dolayı buradayız. 8'inci Kolordu Komutanlığının imkan sağladığı yerdeyiz. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Bütün Türkiye'mizden Allah razı olsun, herkes çok ilgilendi ve yardımcı oldu. Biz buraya bugün geldik ve önceki günlerde de diğer yerlerde imkanlar sağlanmıştı, oradaydık. Uyuyamıyoruz çünkü şiddetli bir deprem yaşadık. Çok şükür şuanda 7 kişiyiz ve iyiyiz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı
29 Ocak 2020 23:06		 Yarıyılda tatilcilerin gözdesi: Vangölü Ekspresi
29 Ocak 2020 21:51
Bakanlık tasarladı! Binanın yıkılıp yıkılmayacağını gösteriyor
29 Ocak 2020 21:18		 Belediyelerin 2018 yılı denetim raporları yayımlandı
29 Ocak 2020 20:23
Düzce'de riskli görülen 5 okul yıkılacak
29 Ocak 2020 20:19		 Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı
29 Ocak 2020 19:11
Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
29 Ocak 2020 17:34		 İBB Destek Hizmetleri Müdürü görevden alındı
29 Ocak 2020 17:06
'Yurt dışındaki vatandaşlara yapılan saldırıları dosyalayıp raporluyoruz'
29 Ocak 2020 16:20		 En çok riskli yapı hangi ilde tespit edildi?
29 Ocak 2020 15:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:34 - Bakan Soylu ve Koca'dan deprem değerlendirmesi00:12 - Danıştay'dan, belediye şirketi yöneticisi belediye başkanı hakkında önemli karar00:09 - Bilgisayar ve bilişim mühendisliği yüksek lisans programı için eşdeğerlik kararı verdi!00:07 - Sayıştay, öğrencisi olmayan fakülteler konusunda YÖK'ü uyardı!00:04 - 30 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:51 - 3 belediye işçisi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu23:46 - 'Öğrenciler ders çalışamıyor sınavlar iptal edilsin' önerisi23:40 - Giresun'da 2 ilkokul hakkında boşaltma kararı çıktı23:33 - Eski okullarına geçmek isteyen öğrenciler eylem yaptı23:27 - Hayatını kaybeden doktor toprağa verildi
23:21 - Ekrem İmamoğlu: Benim tarzım bu, herkes alışacak23:16 - Elazığ'a yeni okulların inşası için bakanlar devrede23:11 - 33 milyon liralık 0850'li hat vurgunu23:06 - Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı23:00 - 'İp attım ucu kaldı' şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti22:53 - İran'daki deprem Hakkari'de de hissedildi22:47 - Kaderine terk edilen tarihi konak, depremde zarar görmedi22:41 - Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a cevap
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bekçilere kimlik sorma yetkisi verilmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sayıştay, öğrencisi olmayan fakülteler konusunda YÖK'ü uyardı!
Danıştay'dan, belediye şirketi yöneticisi belediye başkanı hakkında önemli karar
Bilgisayar ve bilişim mühendisliği yüksek lisans programı için eşdeğerlik kararı verdi!
30 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Bakan Soylu ve Koca'dan deprem değerlendirmesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beddua 2
3 kuruşluk insan 1
seksenler 1
kaçak çay 1
banyo yaparken şarkı söylemek 2
oje 5
Entry düzenleme 2
inşaat sektörünün çökmeye başlaması 3
mektup yazmak 1
sözlükte bugün 1
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Şarköy Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM 197 personel alacak
Zonguldak Kilimli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Beltur 20 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam