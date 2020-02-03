YÖK'ten sağlık memurluğu için üst öğrenim kararı!
|03 Şubat 2020 14:05
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Kamu Denetçiliği Kurumu, 06 Aralık 2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararına göre; Sağlık Kurumları İşletmeciliği yüksek lisans Programının Sağlık Memurluğu lisans programı için mesleki bir üst öğrenim sayılmadığına ilişkin kararın gerekçesi ile aynı programın önlisans ve lisans programının sağlıkla ilgili mesleki bir üst öğrenim sayıldığı, yüksek lisans programının sağlıkla ilgili mesleki bir üst öğrenim sayılmamasına ilişkin görüşün çözüme kavuşturulması için konuyu incelemek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletmiştir.
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının görüşü dikkate alınarak konunun yeniden incelenmesi sonucunda; Sağlık Memurluğu programının amacı ile Sağlık Kurumları Yönetimi/Sağlık Kurumları İşletmeciliği yüksek lisans programlarının amacının birbirinden farklı olduğu ve Sağlık Kurumları Yönetimi/Sağlık Kurumları İşletmeciliği yüksek lisans Programlarının Sağlık Memurluğu lisans programının "program ve bölüm bazında" devamı niteliğinde bir üst öğrenimi olmadığı, ilgili yüksek lisans programlarının " Sağlık Memurluğu" lisans programı için bir üst öğrenim sayılamayacağına karar verilmiştir.
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