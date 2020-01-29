1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Enkazdan sağ çıkarılmıştı! Sözleri derinden etkiledi

Elazığ'daki depremde eşini, oğlunu ve doğmamış çocuğunu kaybeden, kendisi de 12 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarılan Meriç Dişli'nin sözleri izleyenleri duygulandırdı.
 29 Ocak 2020 20:03
Yazdır
Enkazdan sağ çıkarılmıştı! Sözleri derinden etkiledi

Elazığ'da yıkımın gerçekleştiği bölgede eşini, oğlunu ve doğmamış çocuğunu kaybeden, kendisi de 12 saat sonra enkazdan çıkarılan yaralı Meriç Dişli'nin sözleri izleyen herkesi duygulandırdı. Video, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.


Enkazdan sağ çıkarılan Meriç Dişli'nin sözleri, izleyenleri derinden etkiledi

"BİR NEFESİN KIYMETİNİ BİLİN"

Yaşadığı dramı anlatan Meriç Dişli, "Nefesinizin kıymetini bilin. Bir nefesin kıymetini bilin. 12 saat enkaz altında kaldım. Çoluk çocuğum gitti, eşim gitti. Bu nedenle bir nefesinizin kıymetini bilin. Gelinimi kaybettim, hanımı kaybettim, çocuğumu kaybettim, iş yerini kaybettim, evim gitti, arabalarım gitti" ifadelerini kullandı.

"ÇOLUK ÇOCUĞUNUZUN KIYMETİNİ BİLİN"

Açıklamasının devamında "Bana dua edin, eşime, oğluma" sözlerine yer veren Meriç, şöyle devam etti: "Demek ki, Cenab-ı Allah, ben bu yükü çekebilirim diye bu imtihanı verdi. Yoksa vermezdi bu imtihanı. Çoluk-çocuğunuzun kıymetini bilin. Kendi nefesinizin kıymetini bilin."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hayatını kaybeden doktor toprağa verildi
29 Ocak 2020 23:27		 İzmirli genç yetenek kemanıyla sokakları büyülüyor
29 Ocak 2020 20:53
Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu toprağa verildi
29 Ocak 2020 20:43		 Karne harçlıklarını Elazığ'daki depremzedelere gönderdi
29 Ocak 2020 20:33
İnternet üzerinden aldıkları yatak 'sır' oldu
29 Ocak 2020 19:43		 Kiralara deprem zammı... Vatandaş ev bulamıyor
29 Ocak 2020 18:46
Deprem anında yapılması gereken 3 önemli başlık
29 Ocak 2020 18:31		 Göz yaşartan iyilik... Unuttuğu para geri döndü
29 Ocak 2020 18:28
'Bana Milli Eğitim Bakanı diyorlar' dedi, herkesi güldürdü
29 Ocak 2020 18:13		 Hayırsever bu kez deprem bölgesinde: Depremzedelerin bakkal borçlarını kapattı
29 Ocak 2020 16:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:34 - Bakan Soylu ve Koca'dan deprem değerlendirmesi00:12 - Danıştay'dan, belediye şirketi yöneticisi belediye başkanı hakkında önemli karar00:09 - Bilgisayar ve bilişim mühendisliği yüksek lisans programı için eşdeğerlik kararı verdi!00:07 - Sayıştay, öğrencisi olmayan fakülteler konusunda YÖK'ü uyardı!00:04 - 30 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:51 - 3 belediye işçisi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu23:46 - 'Öğrenciler ders çalışamıyor sınavlar iptal edilsin' önerisi23:40 - Giresun'da 2 ilkokul hakkında boşaltma kararı çıktı23:33 - Eski okullarına geçmek isteyen öğrenciler eylem yaptı23:27 - Hayatını kaybeden doktor toprağa verildi
23:21 - Ekrem İmamoğlu: Benim tarzım bu, herkes alışacak23:16 - Elazığ'a yeni okulların inşası için bakanlar devrede23:11 - 33 milyon liralık 0850'li hat vurgunu23:06 - Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı23:00 - 'İp attım ucu kaldı' şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti22:53 - İran'daki deprem Hakkari'de de hissedildi22:47 - Kaderine terk edilen tarihi konak, depremde zarar görmedi22:41 - Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a cevap
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bekçilere kimlik sorma yetkisi verilmesini doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sayıştay, öğrencisi olmayan fakülteler konusunda YÖK'ü uyardı!
Danıştay'dan, belediye şirketi yöneticisi belediye başkanı hakkında önemli karar
Bilgisayar ve bilişim mühendisliği yüksek lisans programı için eşdeğerlik kararı verdi!
30 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Bakan Soylu ve Koca'dan deprem değerlendirmesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
panasonic 1
supporters 1
çift maç haftası 2
Kurum ve kuruluslarin sosyal medyayi daha etkin kullanmasi 2
susmak 3
mektup yazmak 1
kadınların indirimi duyunca alalım demesi 2
Platonik aşk 2
Harcanması gereken yere harcadık 2
şu an çalan şarkı 5
SON İLANLAR
Marmaris Polisevi İşçi Alım İlanı
Bolu Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Şarköy Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TBMM 197 personel alacak
Zonguldak Kilimli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Şanlıurfa Beltur 20 İşçi Alacak
Samsun Çarşamba İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla AHİ-BEL 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 4 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam