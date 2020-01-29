Enkazdan sağ çıkarılmıştı! Sözleri derinden etkiledi
|29 Ocak 2020 20:03
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Elazığ'da yıkımın gerçekleştiği bölgede eşini, oğlunu ve doğmamış çocuğunu kaybeden, kendisi de 12 saat sonra enkazdan çıkarılan yaralı Meriç Dişli'nin sözleri izleyen herkesi duygulandırdı. Video, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
"BİR NEFESİN KIYMETİNİ BİLİN"
Yaşadığı dramı anlatan Meriç Dişli, "Nefesinizin kıymetini bilin. Bir nefesin kıymetini bilin. 12 saat enkaz altında kaldım. Çoluk çocuğum gitti, eşim gitti. Bu nedenle bir nefesinizin kıymetini bilin. Gelinimi kaybettim, hanımı kaybettim, çocuğumu kaybettim, iş yerini kaybettim, evim gitti, arabalarım gitti" ifadelerini kullandı.
"ÇOLUK ÇOCUĞUNUZUN KIYMETİNİ BİLİN"
Açıklamasının devamında "Bana dua edin, eşime, oğluma" sözlerine yer veren Meriç, şöyle devam etti: "Demek ki, Cenab-ı Allah, ben bu yükü çekebilirim diye bu imtihanı verdi. Yoksa vermezdi bu imtihanı. Çoluk-çocuğunuzun kıymetini bilin. Kendi nefesinizin kıymetini bilin."
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