Bakan Soylu, isim vermeden Acun'un sözlerine yanıt verdi
|29 Ocak 2020 19:59
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Önceki gün deprem bölgesi için yardım kampanyası düzenleyen Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 73 milyon TL toplandığını duyurmuştu.
ACUN, CANLI YAYINDA RİCADA BULUNMUŞTU
Büyük ses getiren programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da telefonla bağlanarak depremzedeler için 20 bin lira bağışta bulunduğunu açıklamıştı. Acun Ilıcalı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da selamlarını ileten Bakan Soylu'dan bir ricada bulunmuş ve toplanan paraların sadece depremzedeler için kullanılmasını istemişti.
İSİM VERMEDEN YANIT VERDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diğer bakanlarla birlikte Elazığ Valiliği'nde düzenlediği basın toplantısında isim vermeden Acun Ilıcalı'nın sözlerine de yanıt verdi. Yardımların hakkaniyetli bir şekilde dağıtıldığını belirten Bakan Soylu, "Bütün milletimiz rahat olsun. Buraya gelen bütün yardımlar ve bağışlar itinayla, hakkaniyet ölçüsü içerisinde dağıtılmaktadır. Yani geçmiş alışkanlıklardan kalan 'Acaba ne olacak?' sorusu Elazığ ve Malatya üzerinde speküle edilmesi bizi üzer. Burada yüce bir gönüllü ordusu var, Elazığlılar, Malatyalılar bu konuda çok güçlü bir iradeye sahipler" ifadelerini kullandı.Acun, Soylu ile konuşmasının yanlış anlaşılmasına tepki gösterdi
"FARKLI ANLAMLAR YÜKLEMEYİN"
Öte yandan sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Soylu ile yaptığı konuşmaya farklı anlamlar yüklenmemesi gerektiğini belirten Ilıcalı, şu satırlara yer verdi: "Pazar akşamı ülkece çok anlamlı bir kampanyayı hayata geçirdik. Böyle anlamlı bir gecede paylaşılan bu kadar güzellik varken, yayınımıza bağlanan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile yaptığımız konuşmamıza başka anlamlar yüklenmesini şaşkınlıkla karşılıyorum. Yayınımıza bağlanarak, kampanyamıza hem maddi hem de manevi destek veren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum."Acun Ilıcalı'nın programında Elazığ için rekor bağış toplandı! Acun'un başlattığı kampanya'ya Çavuşoğlu ve eşinden 1'er maaş bağış Bakan Soylu da Acun'un programına katılıp bağış yaptı Acun'un programında en çok bağışı kim yaptı? Acun Ilıcalı duyurdu: Bağış 73 milyon TL'ye ulaştı
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