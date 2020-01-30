YÖK'ten, merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusunu ilan etmesi bekleniyor!

Bilindiği üzere, 18 Nisan 1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"te "Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için İçişleri Bakanlığınca, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca olmak üzere, ilgili kurumlarca belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav kurum ve kuruluşlarca yapılabileceği gibi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için İçişleri Bakanlığınca merkezi olarak yaptırılır. Ayrıca, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından talep gelmesi halinde, bu kurumların personelinin sınavları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca merkezi olarak yaptırılır." ifadesi bulunmaktadır.

Bu yönetmeliğe dayanılarak yürürlüğe konan "Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Kurumlar, yazılı sınavın merkezi olarak yaptırılması amacıyla her yılın Şubat ayı sonuna kadar görevde yükselme suretiyle atama yapacakları boş kadrolarına ilişkin bilgilere de yer vererek Başkanlığa talepte bulunabilir. Başkanlık, talepler çerçevesinde resmi internet sitesinden birinci fıkra hükümlerine göre yazılı sınav duyurusuna çıkar." hükümleri yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemelerde üniversitelerce her yıl Şubat ayı sonuna kadar görevde yükselme sınavının merkezi yaptırılmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına talepte bulunulması şartı yer almış olsa bile, yükseköğretim kurumları ilgili Başkanlıktan talep gelmediği müddetçe maalesef görevde yükselme sınavı ve unvan değişikliği sınavlarını yıllık planlarına almamaktadır. Hatta, Şube Müdürü kadrosuna atamalarda sınav süreci tamamen devre dışı bırakılarak hülle diye tabir ettiğimiz atamalar bazı yükseköğretim kurumlarında rutin bir uygulamaya dönüşmüştür.

Bu nedenle, üniversite idari personelinin adil ve hak ederek üst kadrolara yükselmesinin temini için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2020 yılında yükseköğretim kurumlarından görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin taleplerini istemek suretiyle merkezi sınav açması beklenmektedir...