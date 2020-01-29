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Haluk Levent, depremzedeler için 2 milyon lira topladı

Şarkıcı Haluk Levent'in öncülüğünde kurulan Ahbap Derneğince, Elazığ'daki depremzedeler için 2 milyon lira toplandı. Levent, masrafları çıkardıktan sonra kalan paranın 500 bin TL'sini Arıcak Kaymakamlığına, 1 milyon lirasını da Valilikle beraber konteyner alımı için kullanacaklarını söyledi
 29 Ocak 2020 20:07
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Haluk Levent, depremzedeler için 2 milyon lira topladı

Şarkıcı Levent, Elazığ Valiliğini ziyaret ederek, burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştü. Levent, daha sonra yaptığı açıklamada, Ahbaplar Derneğinin deprem bölgesinde bulunduğunu, derneğin depremzedeler için topladığı yardımı vermek amacıyla Elazığ'a geldiğini söyledi.

"KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE SORUNLARA ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Derneğin gönüllülerinin güzel bir çalışma yürüttüğünü aktaran Levent, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla oluşturdukları afet koordinasyonuyla da çalışma yaptıklarını dile getirdi. Valilik ve AFAD ile birlikte kararlar aldıklarını ifade eden Levent, şu değerlendirmede bulundu:"Gelen yardımların AFAD'ın çadırlarına, depolarına yönlendirilmesi için uğraş veriyorlar. Valiliğin, AFAD'ın ulaşamadığı, seslerini duymadığı yerlerde bize gelen sesleri koordineli bir şekilde buraya iletiyorlar, çözüm bulmaya çalışıyorlar. Örneğin bugün bir okulda lağım patlamıştı, tahliye edilmesi gerekiyordu, onu yapmaya çalıştılar. Bir yerde eksiklikler vardı onu çözmeye çalıştılar. Bu nedenle biz de başlarında bulunduk."

Haluk Levent: Siyasete girersem yüzüme tükürün

"TIR'LARA MALZEME YÜKLEYİP GÖRMEYİN BU İNSANLARA ZARAR VEREN SİSTEM"

Deprem bölgesini gezdiğini, yaraların sarılması gerektiğini anlatan Levent, sözlerine şöyle devam etti:"Bakan beylerle de görüştük. Eksikler muhakkak var. Lütfen Türkiye'de kim sesimi duyuyorsa ne olur yeni şeyler göndermeyin. TIR'lara atıp bir şeyler göndermeyin. Bunu önce Valilik ile görüşün. Nereye ne gönderileceğini bilin, biz girdiğimizde 2-3 kamyon gördük. Niye dağıtacaklarını bilmiyorlar. Sokakta kimi görseler veriyorlar. Bu doğru bir sistem değil. Bu depremdeki insanlara zarar veren bir sistem. Onun için muhakkak bu sisteme ayak uydurmak lazım."

3 GÜNDE 2 MİLYON TL TOPLANDI

Levent, Ahbap Derneğince 3 gün içinde 2 milyon liraya yakın para toplandığını söyleyerek, "Bunun, masraflar çıktıktan sonraki yaklaşık 1,5 milyon liranın üzerindeki paranın 500 bin lirasını Arıcak ilçesindeki 9 ev kullanımı için Arıcak Kaymakamlığına, 1 milyon lirasını da Valilikle beraber konteyner alımı için havalesini yapıyoruz." dedi. Levent, bu konuda görüşmeleri yaptıklarını aktardı.
Anadolu Ajansı
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