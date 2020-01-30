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Bilgisayar ve bilişim mühendisliği yüksek lisans programı için eşdeğerlik kararı verdi!

Yükseköğretim Kurulu, Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği alanında yüksek lisans programının Bilgisayar Mühendisliğiyle eşdeğer olduğuna karar verdi.
 30 Ocak 2020 00:09
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Bilgisayar ve bilişim mühendisliği yüksek lisans programı için eşdeğerlik kararı verdi!

Yükseköğretim Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43/b maddesi uyarınca, Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği yüksek lisans programında görülen dersler ve içerikleri, kazanılan yetkinlikler ve program çıktıları açılarından Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programı ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde benzerlik gösterdiğinden eşdeğer olduğuna karar vermiştir.

İŞTE YÖK YAZISI
Memurlar.Net
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