Karne harçlıklarını Elazığ'daki depremzedelere gönderdi
|29 Ocak 2020 20:33
|Yazdır
Çankaya Köy Hizmetleri İlkokulu öğrencisi Çağan Kisbet, karne harçlıklarını "Kardeşlerim, bu zor günleri beraber aşacağız. Kendinizi yalnız hissetmeyin." notu ile Elazığ'daki depremzedelere gönderdi.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ankara Çankaya Köy Hizmetleri İlkokulu 2/A sınıfı öğrencisi Çağan Kisbet'in Karne harçlıklarını Elazığ'daki depremzede çocuklara gönderdiğine dair dekont ve yazdığı mektuba yer verildi.
Küçük Çağan'ın Elazığ'daki depremzede çocuklara hitaben yazdığı ve geçmiş olsun dileklerini dile getirdiği mektubunda şu ifadeler yer aldı:
"Keşke orada olup size kendi ellerimle yardım edebilseydim. Okul harçlıklarımı ve karne hediyemden biriktirdiğim paralarımı siz göndermek istiyorum, kocaman yaralarınıza merhem olsun diye. İnşallah bu mektubum ve gönderdiklerim elinize geçer. O zaman çok sevinirim. Elimizde daha fazla imkan olsa, daha fazla yardım etmek isterdik. Güçlü olun, korkmayın sevgili kardeşlerim. Bu zor günleri beraber aşacağız. Kendinizi yalnız hissetmeyin."
Çağan'ın ailesinden izin alınarak yapıldığı belirtilen paylaşım Twitter'da yoğun ilgi gördü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Giresun'da 2 ilkokul hakkında boşaltma kararı çıktı
29 Ocak 2020 23:40
|Eski okullarına geçmek isteyen öğrenciler eylem yaptı
29 Ocak 2020 23:33
|Çankırı'da depreme dayanıksız okula yıkım kararı
29 Ocak 2020 15:57
|INTERPOL'e akredite olan üniversite adli tıp laboratuvarı
29 Ocak 2020 13:48
|Üniversiteyi kazandı, diplomadaki şerh hayallerini suya düşürdü
29 Ocak 2020 08:30
|AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı
24 Ocak 2020 15:23
|Bozok Üniversitesi yerli otonun bataryasını üretmeye talip
24 Ocak 2020 14:27
|BİLSEM öğrencileri kadınlar için atık yağdan sabun yaptı
23 Ocak 2020 14:17
|'Yanlış ilaç 20 kişiyi kör etti' iddiasına yalanlama
21 Ocak 2020 18:32
|Bu okulda yarıyıl tatili yok
20 Ocak 2020 22:16