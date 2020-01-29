Emekli Vaiz Ahmet Vanlıoğlu toprağa verildi

Bir süredir kanser tedavisi gören ve önceki gün evinde 77 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu için Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Bir dönem İstanbul Müftü Vekilliği görevini de yürüten Vanlıoğlu'nun, oğlu Muhammet Masum Vanlıoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazına,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bayrak Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, İsmailağa Cemaati Önderi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vekillerinden Hasan Kılıç, Kemal Hut, oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer katılımcılar, aynı camideki Melek Tiryaki'nin de cenaze namazını kıldı.

"Her şeyiyle örnek bir insandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Ahmet Vanlıoğlu'nun kürsüde, mihrapta, her şeyiyle örnek bir isim olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Kürsüdeki hitabında o kavl-i leyyin, Vanlıoğlu hocamızda temerküz etmişti. Bu kadar güzel ifade tarzıyla da gönüllerimizi, gönülleri fethetmişti. Son demlerinde kendisini doğrusu görme imkanım olamadığı için de çok üzgünüm." dedi.

İstanbul'a gelişinde kendisini ziyaret etmek istediğini ancak nasip olmadığını dile getiren Erdoğan, "Şimdi musallada kendisiyle beraberiz. Rabbim inşallah taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle cemaliyle hep birlikte bizleri müşerref kılsın ve Sevgili Peygamberimizin özellikle livaü'l hamd ismiyle müsemma sancağı altında hep bizleri haşr-ü cem eylesin." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Erdoğan, Vanlıoğlu'nun tabutunu bir süre taşıdı.

Vanlıoğlu'nun cenazesi Edirnekapı Mezarlığında toprağa verildi.