YARSAV üyesi firari eski hakim yakalandı
|29 Ocak 2020 20:48
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) mensup olduğu gerekçesi ile meslekten ihraç edilen ve yaklaşık 3 yıldır firari olarak aranan eski hakim Hüseyin Purtaş, Ankara'da yakalandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, firari üst düzey FETÖ mensuplarının yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmalar sırasında 3 yıldır firari olan YARSAV üyesi eski hakim Hüseyin Purtaş'ın Ankara'da olduğu belirlendi. Takibe alınan firari eski hakim, Mamak ilçesindeki bir alışveriş merkezinde gözaltına alındı.
Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen Purtaş'ın, örgütün "adalet yapılanması"nda üst düzeyde görev aldığı, hakim ve savcı evlerinden sorumlu olduğu belirtildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı
29 Ocak 2020 19:07
|FETÖ firarisi kadın zanlı, adli kontrol şartıyla bırakıldı
29 Ocak 2020 18:55
|FETÖ'cülerin yurt dışına kaçışını sağlayan 'mahrem imam'a hapis
29 Ocak 2020 17:36
|'Füze düştü' iddiası jandarmayı alarma geçirdi
29 Ocak 2020 16:06
|FETÖ'nün 'suikast timi' yağma suçundan da yargılanıyor
29 Ocak 2020 15:22
|Sivas'taki FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
29 Ocak 2020 15:03
|Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den mahkumiyet kararı istinaftan geçti
29 Ocak 2020 13:01
|Paris eski askeri ataşesi hakkında istenen ceza belli oldu
29 Ocak 2020 11:08
|FETÖ şüphelisi eski öğretmen, illegal yolla öğretmenlik yaparken yakalandı
29 Ocak 2020 04:38
|FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı
28 Ocak 2020 23:56