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Jandarma depremzedelerin 'kara gün dostu' oldu

Elazığ'daki depremin ardından hızlı şekilde bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına da destek veriyor.
 29 Ocak 2020 20:58
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Jandarma depremzedelerin 'kara gün dostu' oldu

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hızlı şekilde bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, hem depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de devletin ilgili kurumlarıyla koordinasyon halinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, deprem haberini alır almaz bölgeye ulaşan Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler, havadan ve karadan çalışmalarını sürdürerek, depremzedelere adeta umut ışığı oldu.

Arama kurtarma ekiplerinin enkazlarda yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu 45 kişinin sağ kurtarılmasında, jandarma ekipleri büyük rol oynadı.

Deprem bölgesinde, Tunceli Jandarma Özel Harekat, Ergani Jandarma Komando, Bingöl Jandarma Komando, Elazığ Jandarma Komando ile Jandarma Özel Harekat taburlarından toplam 5 bin 93 personel, biri hava ambulansı 568 araç ve 22 arama köpeğiyle çalışmalara katıldı. Ekipler, depremzedelerin her anlarında en büyük destekçileri oldu.

Aralıksız çalışan ekipler, 1 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU), 1 ANKA ve 1 İHA ile görüntü aktarımı sağlayarak, şu ana kadar 275 köy ve beldenin de havadan kontrolünü yaptı.

Ayrıca Tunceli Bölge Komutanlığından 2, Diyarbakır Hava Grup Komutanlığından 5 Skorsky helikopteri Elazığ İl Jandarma Komutanlığının emrine verilerek, depremzedelerin ihtiyaçlarının kısa sürede karşılanması sağlandı.

Depremin ardından geriye duygulandıran fotoğraflar kaldı

Bu kapsamda ekipler, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesine, yiyecek, giyecek, battaniye ile ısıtıcının yanı sıra çocuklara bez, mama ve oyuncak dağıtımına aralıksız devam ediyor.

Öte yandan, gece gündüz demeden yürütülen özverili çalışma, Jandarma Genel Komutanlığı Twitter hesabından "Jandarma Teşkilatı olarak halkımızın yanında olmanın verdiği huzurla, çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." şeklinde paylaşıldı. Vatandaşların jandarma ekiplerini bağrına bastığı anlar da fotoğraflara yansıdı.

JÖAK ekipleri Elazığ depreminde önemli başarıya imza attı

Beton yığınlarının altında kalanlara umut olan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) da 66 personel ve 5 arama kurtarma köpeğiyle bölgeye hızlı şekilde gelerek, enkaz altında kalanların kurtarılmasında fedakarca çalıştı.

JÖAK ekipleri ayrıca enkaz altından 10 kişiyi sağ kurtararak, Elazığ depreminde önemli bir başarıya imza attı.
Anadolu Ajansı
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