Bakan Çavuşoğlu'ndan Cedi Osman'a teşekkür
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'a, Elazığ'daki depremin mağdurları için yaptığı yardım kampanyasından dolayı teşekkür etti.
|29 Ocak 2020 21:03
|Yazdır
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'a, Elazığ'daki depremin mağdurları için yaptığı yardım kampanyasından dolayı teşekkür etti.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçten destekleri için Cleveland Cavaliers'e ve gururumuz Cedi Osman'a gönülden teşekkürler." ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Soylu ve Koca'dan deprem değerlendirmesi
30 Ocak 2020 01:34
|30 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
30 Ocak 2020 00:04
|'Öğrenciler ders çalışamıyor sınavlar iptal edilsin' önerisi
29 Ocak 2020 23:46
|Ekrem İmamoğlu: Benim tarzım bu, herkes alışacak
29 Ocak 2020 23:21
|Elazığ'a yeni okulların inşası için bakanlar devrede
29 Ocak 2020 23:16
|Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a cevap
29 Ocak 2020 22:41
|Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum
29 Ocak 2020 22:31
|Bakan Koca: Koronavirüsüne rastlanılmadı
29 Ocak 2020 22:21
|İstanbul Valiliği: Evlere çarpı atan şahıs yakalandı
29 Ocak 2020 22:16
|Bakan Soylu açıkladı: Yeni konutların yerleri planlandı
29 Ocak 2020 22:11