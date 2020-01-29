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Bakanlar depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı

İçişleri Bakanı Soylu, Sağlık Bakanı Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un deprem bölgesinde yaraların hızla sarılması için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
 29 Ocak 2020 21:46
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Bakanlar depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlar bölgeye hızla intikal ederek, gelişmelerle ilgili bilgi aldı, çalışmaların sevk ve idaresini sağladı.

İlk saatlerden itibaren bölgede bulunan Bakanlar Soylu, Koca ve Kurum, başta kurtarma faaliyetleri olmak üzere yardım faaliyetleri, depremzedelerin barınma sorunları gibi birçok konunun koordinesini sağlayarak, depremzedelerin mağduriyet yaşamalarını önleyecek tedbirler için çalışmalara başladı.


Bakanlar yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etti

Geçici barınma merkezleri ile ilgili çalışmaları koordine eden Bakanlar, depremzedelere geçici barınma imkanı sağlanan spor salonu ve diğer alanları ziyaret ediyor, vatandaşlarla görüşüyor, talepleri dinliyor.

Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da yerinde incelemelerde bulunan Bakanlar, hasarlı binaların tespiti ve depremzedeler için yapılacak yardımları koordine ediyor.

Bakanlar aynı zamanda yaralıları tedavi gördükleri Elazığ ve Malatya'daki hastanelerde ziyaret ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen törenlere katılıyor, taziyeevlerinde ailelerin acılarını paylaşıyor.

Kriz merkezinden yapılan açıklamalarla kamuoyu bilgilendiriliyor

Bakanlar depremin yaşandığı andan bu yana Valilik bünyesinde oluşturulan kriz merkezinde gelişmeleri anbean kamuoyu ile paylaşıyor.

İçişleri Bakanı Soylu, ilk andan itibaren Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binalarda devam eden arama ve kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Soylu, Malatya'nın Doğanyol ilçesine geçerek, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Yıkımın gerçekleştiği bölgelerdeki çalışmalar takip edildi

Depremde Doğanyol'da hasar gören İlçe Emniyet Amirliği binasını inceleyen Soylu, ardından Gökçe Mahallesi'ne geçerek, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti ve yıkılan evlerde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, enkaz bölgelerindeki incelemelerinin ardından sürece ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunarak, kamuoyuna sürekli bilgilendirmede bulundu.

Cenaze törenlerinde acılar paylaşıldı

Depremde hayatını kaybeden Aişe ve eşi Mehmet Arifoğlu, kızları Halime Aslan, torunları Miraç Ali ve Rüya Aslan, 75 yaşındaki Türkan Kaplan için düzenlenen cenaze törenlerine katılan Soylu, yaşamını yitiren 14 yaşındaki Sena Demir'in yakınlarını ziyaret etti, başsağlığı diledi.

Elazığ'da spor salonunda geçici olarak barınan depremzedeleri ziyaret eden Soylu, Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde konteyner kent kurulacak olan alanlarda inceleme yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binalarda yapılan arama ve kurtarma çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret eden Bakan Kurum, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüştü, başsağlığı diledi.

Hasarlı binaları incelediler

Hasar gören İlçe Emniyet Amirliği binasını inceleyen Kurum, Gökçe Mahallesi'nde depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti ve yıkılan evlerde incelemelerde bulundu.

Kurum, Mustafa Paşa Mahallesi'nde depremde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Yaşamını yitiren Müzeyyen ile gelini Zehra Ayken'in cenaze törenine katılan Kurum, Sivrice ilçesinde hasar gören binalar ile Merkez Camisi'nde incelemede bulundu, vatandaşlarla görüştü.

Depremzedelerle bir araya geldiler

Kurum, depremde büyük hasar gören Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünde inceleme yaparak, merkez Sürsürü Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda depremden zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili Malatya Valiliği'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Yaralıları ziyaret ettiler

Sağlık Bakanı Koca, yıkılan bir binada yürütülen çalışmaları inceledi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Depremde yaşamını yitiren Ayşegül Civelek ile oğlu Muhammet Salih Civelek, Aişe ve eşi Mehmet Arifoğlu, kızları Halime Aslan ile torunları Miraç Ali ve Rüya Aslan, 14 yaşındaki Sena Kahraman, 60 yaşındaki Sevim Canbaz, 75 yaşındaki Türkan Kaplan için düzenlenen cenaze törenlerine katılan Koca, Gezin köyünde yıkılan, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü binada inceleme yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde enkaz altından çıkarılışı sırasında sedyenin taşınmasına yardım ettiği Fatma Yamış'ı, UMKE görevlisi Emine Kuştepe ile ziyaret etti, hayatını kaybeden 14 yaşındaki Sena Demir'in yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakanlar Soylu ve Koca temasları kapsamında depremin hemen ardından yıkılan binada Dürdane ve Zülküf Aydın çiftini enkazdan çıkartan Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman'a teşekkür etti.

Çalışmalar sürüyor

Bakanlar yaraların hızla sarılmasının sağlanması amacıyla çalışmalarını deprem bölgesinden yürütmeyi sürdürüyor.

Deprem bölgesini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise depremzedelere yönelik 40 psikolojik danışmanın katılımıyla psikolojik ilk yardım ve destek verildiğini açıkladı, Elazığ ve Malatya'da rehberlik ve araştırma merkezlerinde Psikososyal Destek Koordinasyon Birimi oluşturulduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da depremden etkilenen bölgeyi ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları inceledi.

Çalışmaların sevk ve koordinesini sağlayan Bakanlar, yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu, yakınlarını kaybeden vatandaşları yalnız bırakmadı, acılarını paylaştı.
Anadolu Ajansı
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