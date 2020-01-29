Çocuklar dijital cihazlarla ne zaman tanıştırılmalı?

Nişantaşı Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğr. Gör. Nursaç Yıldız, Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi'nin Cardiff ve Cambridge Üniversitesi ile gerçekleştirdiği araştırmaya göre çocukların günde 1 veya 2 saat dijital cihaz kullanmalarının refahları ve ruh sağlıkları üzerinde olumlu bir etki oluşturduğu öne sürüldü.

Amerikalı 35 binden fazla çocuk ve ebeveynleri üzerinde yapılan araştırmanın bulguları American Academy of Child & Adolescent Psychiatry Dergisi'nde yayımlandı. Dijital cihazlara sınırlı süre erişimi olan çocukların hiç kullanmayanlara göre daha yüksek düzeyde "psikososyal" işleyiş gösterme eğiliminde olduğunu ifade edildi.

3-5 yaş arası çocuklar için "30 dakika" uyarısı

Nursaç Yı,ldız, beyin gelişimleri açısından çocukların hayatlarının ilk 2 yılında dijital cihaz ekranlarına maruz bırakılmamasının önemine dikkati çekerek, sonraki yıllarda çocukların bu cihazlarla planlı ve kademeli olarak tanıştırılmasının gerektiğini bildirdi.

Yıldız şunları kaydetti:

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konu hakkında yapmış olduğu çalışmaya değinen Yıldız, "Okul öncesi dönem (3-5 yaş) dijital cihazlarla tanıştırmak için uygun bir yaş aralığıdır. Bu yaş aralığındaki çocuklar ekran karşısında günde 30 dakika vakit geçirmelidir. İlkokulda bu süre günde 45 dakika, ortaokulda günde 1 saat ve lisede günde 2 saattir." ifadelerini kullandı.

Yıldız, çocukların bu cihazlarla vakit geçirirken tamamen güvende olması gerektiğinin altını çizerek, "Ailelerin, çocukların dijital cihazlarla geçirdikleri süre içerisinde neler yaptığını, internet kullanıyorsa hangi içerikli sitelere girdiğini, sosyal medyalarında ne tür paylaşımlar yaptığını bilmeleri, sürekli kontrol etmeleri, çocukların yaşayabileceği siber zorbalıkların ve kişisel verilerinin kötü niyetli insanların eline geçmemesi açısından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.