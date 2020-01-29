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Bakan Koca: Koronavirüsüne rastlanılmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüsüne rastlanılmadığını bildirdi.
 29 Ocak 2020 22:21
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Bakan Koca: Koronavirüsüne rastlanılmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüsüne rastlanılmadığını bildirdi.

Bakan Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde yaralanan vatandaşları Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde ziyaret etti.

Koca, ziyaretin ardından koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlk günden itibaren virüs salgınını ciddiyetle ele aldıklarını vurgulayan Koca, bu çerçevede Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye için önermediği kontrol yöntemlerini erken dönem tedbir amaçlı başlattıklarını belirtti.

Koca, "Geçen çarşambadan itibaren Dünya Sağlık Örgütü önermediği halde havaalanlarında termal kameralar ile karantina odaları, negatif basınçlı ambulans ve 25 hastanemizde karantina odalarından takibi yapılmak üzere hazırlıklarla geldik." dedi.

Bulaşıcı hastalık kontrol ve önleme yöntemlerini oluşturdukları Bilim Kurulu'nun yaklaşımları ve önerileri doğrultusunda hızla devreye soktuklarını anlatan Koca, bugüne kadar çıkan sonuçları ve hastaların durumuyla ilgili bilgileri şeffaf bir şekilde aktarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Yanlış bilgi aktarımının son günlerde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yoğunlaştığına dikkati çeken Bakan Koca, koronavirüsü şüphesiyle hastanelere başvuranlarla ilgili bilgi verdi. Koca, şunları söyledi:

"Dün için Aksaray'da virüs şüphesi vardı. Bununla ilgili çıkan sonuç negatifti ve 9 kişilik kafileden bir kişide hastalık belirtileri vardı. Sonuç negatif çıkınca 9 kişilik kafile taburcu edilerek Çin'e hareket etmiş oldu. Ayrıca, Türk vatandaşı iki kişi de yakın temastan, tercüman ve tur operatörü gibi, yine Aksaray'da hastaneden taburcu edilerek evlerine gitmiş oldu. Bugün de İzmir'de Çin'den gelen Türk vatandaşın ateş yakınmasıyla bizim eğitim araştırma hastanemize müracaat etmesiyle şüpheli bulundu. Devamında numuneler alınıp yapılan tetkikler sonrası H1N1 sonucu çıktı. Ayrıca İstanbul'da bir hastanemizde 17 yaşında bir hastanın ateş yakınmasıyla müracaat etmesi, devamında yapılan tetkiklerle yine bademcik iltihabı tanısıyla taburcu edilen, herhangi bir karantinaya alınma durumu olmayan, bir hastamız."

- "Yanlış bilgi kaynaklarına itibar edilmemesi gerekiyor"

Dünya Sağlık Örgütü ve dünyadaki birçok ülkenin salgına karşı hassasiyet göstermediği bir dönemde Çin'den gelen yolcuları termal kamerayla izleme, karantinada muayene takibi, negatif basınçlı ambulans ve hastaneleri hazır hale getirme gibi tedbirleri aldıklarını vurgulayan Koca, şu bilgileri verdi:

"Bakanlık bünyesinde de Bilim Kurulunu ilk günden itibaren oluşturarak önerileri doğrultusunda hareket ettik. Bunun yanında halk sağlığı bünyesinde de bir operasyon merkezi oluşturduk. Dolayısıyla bu süreçte Bakanlık olarak tedbirli olduğumuzu, bütün tedbirleri aldığımızı ve Çin'den gelen biriyle olma durumunda ateş, öksürük veya nefes darlığı gibi bir şikayet olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna müracaatı öneriyoruz. Bu anlamda Bakanlığın bilgilendirmesi dışında yanlış bilgi kaynaklarına itibar edilmemesi gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum."

Bir basın mensubunun Çin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesinin nasıl gerçekleşeceğini sorması üzerine Koca, şu bilgileri verdi:

"Çin'den Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşlarımızda herhangi hastalık bulgusunun olmadığını biliyoruz. Hastalık bulgusu olmayan vatandaşlarımızdan Türkiye'ye gelmek isteyenlerin de olduğunu biliyoruz. Bu anlamda yaklaşık 35 kişinin müracaatı olduğunu ve hazırlıklarımızı bu çerçevede yapıp ambulans uçağa dönüştürülen bir uçakla onları almayı planlıyoruz. Yine Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve sağlık ekibinden oluşan bir grup Çin'e giderek gerekli muayeneleri yaptıktan sonra yine Bilim Kurulunun önerisiyle alınacak tedbirlerle o vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirmeyi düşünüyoruz. Türkiye'ye getirdikten sonra da yine muayeneleri yapılarak 14 günlük zaman diliminde karantinaya alınmasını Bilim Kurulu öneriyor. Bu anlamda herhangi bir hastanemize değil, Ankara'da taşınan bir hastanemize bu konuyla ilgili tedavileri sürdürmek üzere sadece bu hastalara özel bütün hazırlıklarımızı yaptık. Başka herhangi bir hastamızla da temasları olmayacak. Yurt dışından Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşımızı sahipsiz bırakmak istemiyoruz. Çin hükümetiyle görüşmeler yapılıyor, bir iki gün içerisinde bir bu konu bir netlik kazanır."

Öte yandan, Bakanlar Soylu ve Koca, hastane ziyareti öncesinde Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'nde depremden evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti, sorunlarını dinledi.
Anadolu Ajansı
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