Ünlü sanatçı, Elazığ'a gıda malzemesi gönderdi
Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası kolları sıvadı. Yaşar, bir kamyon dolusu gıda malzemesini depremzedelere ulaştırmak üzere Elazığ'a gönderdi.
|29 Ocak 2020 22:26
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Türkiye, geçtiğimiz cuma günü Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kenetlenerek depremzedelerin yaralarını sardı. AFAD, belediyeler, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Demet Akalın, Acun Ilıcalı ve Haluk Levent gibi bir çok ünlü isim deprem bölgesine yardım gönderdi. Bu isimlere bir de ünlü şarkıcı Ebru Yaşar katıldı.
TONLARCA GIDA MALZEMESİ GÖNDERDİ
Diyarbakırlı ünlü iş adamı Necat Gülseven'in eşi ses sanatçısı Ebru Yaşar, tonlarca gıda malzemesini kamyona yükleyerek Elazığ'daki depremzedelere gönderdi.
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