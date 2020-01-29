Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum
|29 Ocak 2020 22:31
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Elazığ'da meydana gelen depremin ardından paylaşımda bulunan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın vatandaşlardan bağış talep etmesi tepkilere neden olmuştu. Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu programa konuk olan Kerem Kınık, deprem günü attığı tweet ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"GEREKSİZ BİR TARTIŞMAYI TETİKLEDİĞİM İÇİN PİŞMAN OLDUM"
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, katıldığı canlı yayında Veyis Ateş'in "Deprem günü attığınız o tweetten pişman mısınız?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
"Gereksiz bir tartışmayı tetiklemesinden dolayı pişman oldum. Devlet bütçesinden herhangi bir şekilde doğrudan katkı almayan, bütün gelirleri kendi şirketlerinin karlar, bağışlar ve fonlar olan bir derneğin afet döneminde veya insani yardım altında bağış istemesinden daha doğal ne olabilir. Bir taraftan saat 20.55'te deprem olmuş, biz 21.04'te sahaya intikal talimatı verdik. O sırada afetin büyüklüğünü ölçmeye çalışıyoruz. Bir taraftan, yaklaşık 6-7 ilimizden TIR'lar ve personeller çıkmaya çalışıyor. Bir taraftan da telefonlarıma sürekli 'Biz ne yapabiliriz? Biz de gelelim mi?' diye mesajlar geliyor, vatandaşlar da sosyal medyadan yazıyor. Kriz döneminde biz enkaz altında kalmış olan, depremden etkilenmiş olanvatandaşımızdan talep etmiyoruz ki. Ona yardım etmek isteyen ve bize ulaşan insanlardan yardım istiyoruz" dedi.
NE OLMUŞTU?
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, depremin hemen ardından Twitter hesabı üzerinden vatandaşlardan bağış talep etmesi tepkilere neden olmuştu. Gelen tepkilerin ardından Kınık, paylaşımını kaldırmıştı.
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