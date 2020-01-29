Çin, 1000 yataklı hastane inşaatını iki günde tamamladı
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla mücadele için hükümetin acilen yapımını başlattığı bin yataklı hastane, sadece 2 günde tamamlanarak Huanggang kentinde hizmete açıldı. Binlerce işçinin gece gündüz çalışarak bitirdiği prefabrik binada, virüsü taşıyan hastalar tedavi edilecek.
|29 Ocak 2020 22:36
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Dünya genelinde büyük panik yaratan koronovirüs salgınının merkezi olduğu düşünülen Wuhan'dan sonra en çok etkilenen Huanggang şehrinde, ülkenin ilk kornovirüs acil durum binası tamamlandı.
Yaklaşık 7.5 milyonluk nüfusa sahip olan ve Wuhan'ın 75 kilometre güney batısında yer alan Huanggang kenti geçtiğimiz günlerde karantinaya alınmıştı. 25 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen prefabrik hastane, virüs krizinin sona ermesinin ardından imha edilecek. Böylece virüsün yeniden ortaya çıkmasının önüne geçilmiş olacak.
Daha önce de yapmışlardı
Çin, 2003 yılında SARS virüsü ile başa çıkmak için Pekin'de yine benzer bir hastane kurmuştu. Pekin'de inşa edilen hastane de 7 gün içerisinde tamamlanmıştı.
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