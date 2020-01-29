İran'daki deprem Hakkari'de de hissedildi
İran'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem Hakkari'de de hissedildi.
|29 Ocak 2020 22:53
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