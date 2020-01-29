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33 milyon liralık 0850'li hat vurgunu

Türkiye genelinde vatandaşları 0850'li hatlardan arayarak yaklaşık 33 milyon 500 bin lira dolandıran şebekeyi Kars polisi çökertti.
 29 Ocak 2020 23:11
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33 milyon liralık 0850'li hat vurgunu

Türkiye genelinde vatandaşları 0850'li hatlardan arayarak yaklaşık 33 milyon 500 bin lira dolandıran şebekeyi Kars polisi çökertti.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kars merkezli 4 ay yürütülen dolandırıcılara yönelik teknik çalışma sonucunda İstanbul, Ankara, Bursa, Manisa ve Amasya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından gözaltına alınarak Kars'a getirilen 5'i kadın şüpheli 19 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgüt üyeleri, Facebook, İnstagram ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde hesaplar açarak "kredi masrafları geri karşılanıyor aşağıdaki linke tıklayın", "kart aidatlarınızı geri yatırıyoruz aşağıdaki linke tıklayın" gibi sahte ilanlar vererek, şüpheli şahıslara ait olan e-devlet ve bilinen banka sitelerinin görüntüsüne benzer kopya sitelere vatandaşları yönlendirildiği, yine vatandaşların burada boş kutucuklara kart aidatlarını ve kredi masraflarını alacakları düşüncesi ile tüm kart bilgileri ve kimlik bilgilerini verdikleri, bunun üzerine örgüt üyelerinin vatandaşlarımızı 0850'li numaralardan arayarak kendi kopya sitelerine girdikleri saat dilimini belirterek, bu saatlerde işlem yapıp yapmadıklarını teyit ettirdi.

"33 milyon 500 bin lira dolandırdılar"

Vatandaşlara dolandırıldıklarını söyleyen örgüt üyeleri, bu durumdan kurtarmak için vatandaşlardan onay aldıklarında "provizyonda kalan işleminizi iptal edelim" diyerek vatandaşlara gelen ve aslında kendilerine yaptırdıkları Havale, EFT ve alışveriş gibi işlemlerin şifrelerini aldıkları görüldü.

Örgüt üyelerinin Türkiye genelinde 100'lerce vatandaşı dolandırdığı ve banka hesaplarında suçlardan elde edilen yaklaşık 33 milyon 500 bin TL tutarında para transferi gerçekleştirildiği polisin çalışmasıyla ortaya çıktı.

"10 bin kişinin dolandırılmasının önüne geçildi"

Örgüt üyelerinin dijital delillerini inceleyen polis, yukarıda bahsedilen yöntem ile dolandırılmaya müsait 10 bin 550 vatandaşa ait kimlik bilgisi, banka kartı numarası, banka kartı son kullanma tarihi ve kart arkasında yer alan güvenlik kodlarını şüphelilere ait bilgisayarlarda buldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takipli özverili çalışmaları sayesinde 10 bin 550 vatandaşın örgüt üyeleri tarafından dolandırılmasının önüne geçti.

Kars merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen 0850'li şebekesinin 5'i kadın 19 şüphelisi Kars İl Emniyet Müdürlüğünden önce sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye ardından da adliyeye sevk edildi. Şüpheliler bugün hakim karşısına çıkacak.
İhlas Haber Ajansı
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