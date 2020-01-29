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Elazığ'a yeni okulların inşası için bakanlar devrede

Elazığ'da 6.8'lik deprem sonrasında bazı okullarda hasar meydana gelmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iş adamlarıyla görüşerek hızlı bir şekilde yeni okulların yapılması için çalışmalara başladı.
 29 Ocak 2020 23:16
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Elazığ'a yeni okulların inşası için bakanlar devrede

Elazığ'da 6.8'lik deprem sonrasında bazı okullarda hasar meydana gelmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iş adamlarıyla görüşerek hızlı bir şekilde yeni okulların yapılması için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında birçok ev olduğu gibi kentte bazı okullarında hasar gördüğü öğrenildi. Hasar gören okulların tespit çalışmasının sürdüğü, pazartesi günü okulların normal şekilde açılmasının planlandığı, hasarlı okullardaki öğrencilerin ise diğer okullara kaydırılmasının planlandığı belirtildi.

Öte yandan hasarlı okulların yerine yenilerinin yapılması için depremden sonra hemen kente gelen ve ayrılmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girdi. Kriz merkezinde gelişmeleri sürekli takip eden bakanlar, iş adamlarıyla da yeni okulların yapılması için görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk aşamada 3 hasarlı okul için Nüket Küçükel Ezberci, İbrahim Taşel ve Celal Koloğlu ile görüşen bakanlar, 3 adet 24'er derslikli okul yapma sözünü aldı.
İhlas Haber Ajansı
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